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Два чиновника и два подрядчика похитили порядка 50 млн тенге из бюджета в Караганде
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KAN13 06 Января 2018 в 16:13:05
Два чиновника и два подрядчика осуждены за хищение порядка 50 миллионов тенге из бюджета в Караганде. По 2 года условно получил экс- руководитель управления строительства Карагандинской области и его подельники, передает корреспондент NUR.KZ.

На скамье подсудимых в Казыбекбийском районном суде по уголовным делам Караганды оказался бывший руководитель управления строительства Карагандинской области Темиргали Дюсенбаев, экс-начальник отдела управления строительства области Нурбек Нурмагамбетов и двое подрядчиков.

Их обвинили в растрате и хищении порядка 50 миллионов тенге бюджетных денег, которые были выделены на строительство центральной котельной в городе Сарань. Согласно официальным данным, строительство центральной котельной было начато в 2013 году, но не закончено и по сей день.

При этом, подрядчикам заплатили за всю работу. Деньги были выделены из областного бюджета. В ходе расследования данного дела выяснилось, что стоимость выполненных работ была завышена на 1 052 296 800 тенге. Генподрядчиком строительства являлось ТОО "Павлодарский котельный завод".

Экс-руководителя управления строительства Карагандинской области Темиргали Дюсенбаеву были предъявлены обвинения по части 4 статьи 176 "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества" и по части 2 статьи 314 УК РК "Служебный подлог". Остальным подсудимым вменялись статьи 28-176 УК "Соучастие в присвоении и растрате вверенного чужого имущества".

"Суд признал их виновными по указанным статьям и приговорил к 2 годам условного лишения свободы каждого. Гражданский иск акимата Карагандинской области, который просил взыскать с осужденных 49 828 238 тенге, судья не удовлетворила", - сообщили в суде.

Источник: NUR.KZ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Витал 06.01.2018 в 16:51:12   # 653353
интересное решение судьи, где 70кратный штраф, где уголовка, где взыскание вреда? я вот не пойму а как это судья отклонила иск о возмещении ущерба, их кто щас возместит сама судья? и вообще это законное решение? и еще интересно будут ли подавать апелляцию или они уже между собой их распилили
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  старик 06.01.2018 в 19:16:17   # 653376
Quote:
стоимость выполненных работ была завышена на 1 052 296 800 тенге.
Quote:
Два чиновника и два подрядчика осуждены за хищение порядка 50 миллионов тенге из бюджета в Караганде
Истина где то посередине? Ляп журналюг, или Фемида считать не умеет? Но если даже 50 миллионов, то сумма недостаточная для реального срока и конфискации имущества. ? Ну и конечно любопытно: чем мотивировал судья отказ в возмещении суммы хищения? Деньги то казенные!
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  KAN13 06.01.2018 в 19:27:12   # 653380

Были казённые , теперь свои - кровные .
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