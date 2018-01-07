Утебеков прокомментировал резонансное ДТП в Алматы

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KAN13 07 Января 2018 в 00:30:28
Напомним, министр внутренних дел Казахстана заявлял о прекращении уголовного дела за отсутствием уголовного правонарушения. Позже решение было отменено и дело приняло к производству управление дознания ДВД Алматы, которым проводятся дополнительные следственные действия.
Юрист напомнил, что полиция дважды прекращала уголовное дело. После возмущения общественности прокуратура снова отменила решение дознавателя о прекращении дела. Дело возобновили.
«Меня уже не раз просили прокомментировать дело. Я в нем не участвую, никого из участников дела не знаю и никакого интереса не имею. В то же время случай старание полиции помочь водителю, сбившего пешехода, очень необычное.
Я изучил общедоступные факты и постарался, чтобы мои разъяснения оказались полезны для всех.
В подобной ситуации для привлечения водителя к уголовной ответственности дознаватель должен установить 3 факта в совокупности:
нарушение ПДД;
смерть от самого ДТП (скажем, не от последующего сепсиса по вине врачей в больнице);
причинно-следственную связь между нарушением ПДД и смертью (например, здесь между оставлением места ДТП и гибелью пешехода связи нет).
Первые 2 фактора явно есть: превышение скорости (125 км/ч вместо положенных на том участке 80 км/ч) и немедленная гибель пешехода от удара машиной.
Связь между превышением скорости и гибелью тоже выглядит очевидной. На самом деле тут все совсем не просто, — пишет Утебеков.
«Сразу сделаю важное уточнение. Я не знаю качество проведенной автотехнической экспертизы, ОБЪЕКТИВНОСТЬ и профессионализм эксперта.
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Эксперт автотехэкспертизы установил: водитель не мог успеть затормозить.
В таких случаях эксперт далее выясняет, мог ли водитель успеть остановиться при ДОПУСТИМОЙ скорости. Вам это может показаться странным. Ничего, я тоже размышляю: слишком много тут сплетается юридических и инженерных нюансов.
В этом деле эксперт решил, что водитель сбил бы пешехода и на скорости в 80 км/ч. В связи с этим полиция не нашла причинно-следственную связь и прекратила дело за отсутствием состава преступления в действиях водителя.
К сожалению, не сообщается, установил ли эксперт другую важную вещь: на какой скорости водитель наехал бы на пешехода после экстренного торможения при 80 км/ч.
Согласитесь, разница в последствиях для пешехода может быть огромной. При заметно меньшей скорости автомобиля он мог бы и выжить.
Насколько мне известно, у нас нет методик анализа возможных травм при разных скоростях. Это тоже не облегчает расследование.
Мне трудно оценивать узкие экспертные вопросы. Например, мне не очень понятно, как учесть восприятие ситуации пешеходом. Даже переходя дорогу в неположенном месте, он не обязан ожидать приближения машины на совсем дикой скорости. Может, машину на 125 км/ч вообще не видно ночью.
Теперь после возобновления уголовного дела, возможно, последуют повторная экспертиза, дополнительное исследование обстоятельств ДТП. Надеюсь, справедливость восторжествует.
Zakon.kz
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