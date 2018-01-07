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Почки застреленного в США российского туриста пересадили американскому ветерану
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walker 07 Января 2018 в 10:43:54
Почки российского туриста Антона Кемаева, погибшего во время перестрелки в США, пересадили американскому ветерану Джону Бонду, сообщает питтсбургский телеканал Action News. Пожилой мужчина назвал это «невероятным подарком жизни».

По данным издания, россиянин получил ранение в голову 19 декабря 2017 года на Второй авеню в районе Юг Окленд в Питтсбуге и скончался в больнице спустя 9 дней после перестрелки.

Вдова погибшего Ольга Камаева рассказала, что ее супруг путешествовал по США. По ее словам, он планировал вернуться в Россию к Рождеству. У Антона Кемаева остались трое детей.

«Дети до сих пор не знают, даже не представляю, как все передать им, они ждут папу…» — сказала Ольга Камаева.

По данным издания, генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с родственниками погибшего.

Американская полиция разыскивает подозреваемого в убийстве россиянина.

https://www.znak.com/2018-01-05/pochki_zastrelennogo_v_ssha_rossiys kogo_turista_peresadili_amerikansko mu_veteranu
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 07.01.2018 в 10:53:34   # 653464
да не повезло новосибирскому строителю

он к кенту приехал в Америку ( давно мечтал там побывать и остаться как и его друг)

ну а дальше - как говорится оказался не в том месте и не в тот час

" 19 декабря в Питтсбурге (это город в штате Пенсильвания) с сибиряком случилась беда.
- Антон вместе с другом ехал на машине, и они угодили в перестрелку между двумя группировками: выстрел пришелся в пассажирское сиденье, где сидел Антон, и пуля попала ему в голову, - описывает происходящие события новосибирский друг Антона, Евгений Кузнецов. "
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  walker 07.01.2018 в 10:58:47   # 653466
Эту новость я добавил со своим сопровождением и под другим заголовком.
Админ решил по-своему.

Интересно узнать мнение комментаторов титуса по поводу пересаженной почки.
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  едридмадрид 07.01.2018 в 11:02:18   # 653468
перекрестная стрельба между двумя бандитскими групировками и шальная пуля в голову

врачи американские сделали ему тяжелые две операции , но не смогли спасти вернее пол месяца находился в коме и диагноз был не утешительный ,

кстати он россиянин не только почку отдал ,

" Органы Антона Кемаева были также пересажены еще трем гражданам США "

и видимо за эту пересадку семья погибшего получила неплохие деньги но мужа-отца не вернуть , очень неплохие ( законодательсство США строго прописывает трансплантацию органов)

семья новосибирца трое детей и жена.

трагический и нелепый случай , соболезнование

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  едридмадрид 07.01.2018 в 11:03:15   # 653470
Цитата: walker от 07.01.2018 10:58:47
Эту новость я добавил со своим сопровождением и под другим заголовком.
Админ решил по-своему.

Интересно узнать мнение комментаторов титуса по поводу пересаженной почки.


как я написал ,

не только почки - но и ещё 3 ( трех ) органов пересаженных
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  walker 07.01.2018 в 11:13:00   # 653472
То есть было получено одобрение родственников на извлечение органов?
А как вдова потом расскажет об этом детям?
Со старыми нормами морали и этики в современном мире как-то некомфортно...
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  едридмадрид 07.01.2018 в 11:14:47   # 653473
Цитата: walker от 07.01.2018 10:58:47
Эту новость я добавил со своим сопровождением и под другим заголовком.
Админ решил по-своему.

Интересно узнать мнение комментаторов титуса по поводу пересаженной почки.


админ про Америку любит писать , и своё вставлять в оригинальные заголовки НОВОСТЕЙ ,

духовные скрепы ( или деньги спонсоров) -они такие

даже , если на дворе Великий и Светлый праздник Рождество Христово

ну не публиковать же в новостях в обычные дни , к примеру что в Подмосковье ревнивый Российский муж -отвез жену( которая родила и воспитала ему двоих детей) в лес и отрубил ей две руки топором

или что там же в России маньяк убийца вырезал половые органы у своих жертв ,

или опять же в Москве бывший муж хотел изнасиловать свою бывшую и пытался её снять скальп с головы

а про Америку и случайно убитого в бандитской разборке россиянина самое то , тут в новостях

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  Fleita17 07.01.2018 в 11:34:06   # 653476
Хорошо, что чьи-то органы смогли спасти другого человека. В США трансплантация только по согласию.
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  iUDA 07.01.2018 в 11:34:26   # 653477
Ну пересадили и пересадили, тоже блин новость. Уверен, что такое уже случалось, только не в США, а где нибудь в другом месте, но никому не интересно.
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  Ал 07.01.2018 в 13:12:32   # 653482
Цитата: едридмадрид от 07.01.2018 11:14:47
Не забыл, в какой стране живешь?
Если чЁ, то в Казахстане недавно один из "поклонников традиций" в "воспитательных" целях руками выдавил сожительнице глаз.

Почему, судя по комментариям, тебя как и "Ходока" не свои, а соседские проблемы волнуют?

Что-то (в том числе и самопоощрения клона) мне подсказывает, что оговорки про спонсоров тебя лично касаются...
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  einer 07.01.2018 в 13:59:28   # 653485
Цитата: Ал от 07.01.2018 13:12:32
Цитата: едридмадрид от 07.01.2018 11:14:47
Не забыл, в какой стране живешь?
Если чЁ, то в Казахстане недавно один из "поклонников традиций" в "воспитательных" целях руками выдавил сожительнице глаз.

Почему, судя по комментариям, тебя как и "Ходока" не свои, а соседские проблемы волнуют?

Что-то (в том числе и самопоощрения клона) мне подсказывает, что оговорки про спонсоров тебя лично касаются...

Он как старый пердун-склерозник на лавочке возле подъезда. У него всегда в соседнем подъезде будут жить одни одни проститутки и наркоманы.
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