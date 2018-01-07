Почки застреленного в США российского туриста пересадили американскому ветерану

Не забыл, в какой стране живешь?Если чЁ, то в Казахстане недавно один из "поклонников традиций" в "воспитательных" целях руками выдавил сожительнице глаз.Почему, судя по комментариям, тебя как и "Ходока" не свои, а соседские проблемы волнуют?Что-то (в том числе и самопоощрения клона) мне подсказывает, что оговорки про спонсоров тебя лично касаются...