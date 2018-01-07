Почки застреленного в США российского туриста пересадили американскому ветерану

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walker 07 Января 2018 в 10:43:54
По данным издания, россиянин получил ранение в голову 19 декабря 2017 года на Второй авеню в районе Юг Окленд в Питтсбуге и скончался в больнице спустя 9 дней после перестрелки.
Вдова погибшего Ольга Камаева рассказала, что ее супруг путешествовал по США. По ее словам, он планировал вернуться в Россию к Рождеству. У Антона Кемаева остались трое детей.
«Дети до сих пор не знают, даже не представляю, как все передать им, они ждут папу…» — сказала Ольга Камаева.
По данным издания, генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с родственниками погибшего.
Американская полиция разыскивает подозреваемого в убийстве россиянина.
https://www.znak.com/2018-01-05/pochki_zastrelennogo_v_ssha_rossiys kogo_turista_peresadili_amerikansko mu_veteranu
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 07.01.2018 в 10:53:34 # 653464
он к кенту приехал в Америку ( давно мечтал там побывать и остаться как и его друг)
ну а дальше - как говорится оказался не в том месте и не в тот час
" 19 декабря в Питтсбурге (это город в штате Пенсильвания) с сибиряком случилась беда.
- Антон вместе с другом ехал на машине, и они угодили в перестрелку между двумя группировками: выстрел пришелся в пассажирское сиденье, где сидел Антон, и пуля попала ему в голову, - описывает происходящие события новосибирский друг Антона, Евгений Кузнецов. "
Админ решил по-своему.
Интересно узнать мнение комментаторов титуса по поводу пересаженной почки.
едридмадрид 07.01.2018 в 11:02:18 # 653468
врачи американские сделали ему тяжелые две операции , но не смогли спасти вернее пол месяца находился в коме и диагноз был не утешительный ,
кстати он россиянин не только почку отдал ,
" Органы Антона Кемаева были также пересажены еще трем гражданам США "
и видимо за эту пересадку семья погибшего получила неплохие деньги но мужа-отца не вернуть , очень неплохие ( законодательсство США строго прописывает трансплантацию органов)
семья новосибирца трое детей и жена.
трагический и нелепый случай , соболезнование
едридмадрид 07.01.2018 в 11:03:15 # 653470
Цитата: walker от 07.01.2018 10:58:47
Эту новость я добавил со своим сопровождением и под другим заголовком.
Админ решил по-своему.
Интересно узнать мнение комментаторов титуса по поводу пересаженной почки.
Эту новость я добавил со своим сопровождением и под другим заголовком.
Админ решил по-своему.
Интересно узнать мнение комментаторов титуса по поводу пересаженной почки.
как я написал ,
не только почки - но и ещё 3 ( трех ) органов пересаженных
А как вдова потом расскажет об этом детям?
Со старыми нормами морали и этики в современном мире как-то некомфортно...
едридмадрид 07.01.2018 в 11:14:47 # 653473
Цитата: walker от 07.01.2018 10:58:47
Эту новость я добавил со своим сопровождением и под другим заголовком.
Админ решил по-своему.
Интересно узнать мнение комментаторов титуса по поводу пересаженной почки.
Эту новость я добавил со своим сопровождением и под другим заголовком.
Админ решил по-своему.
Интересно узнать мнение комментаторов титуса по поводу пересаженной почки.
админ про Америку любит писать , и своё вставлять в оригинальные заголовки НОВОСТЕЙ ,
духовные скрепы ( или деньги спонсоров) -они такие
даже , если на дворе Великий и Светлый праздник Рождество Христово
ну не публиковать же в новостях в обычные дни , к примеру что в Подмосковье ревнивый Российский муж -отвез жену( которая родила и воспитала ему двоих детей) в лес и отрубил ей две руки топором
или что там же в России маньяк убийца вырезал половые органы у своих жертв ,
или опять же в Москве бывший муж хотел изнасиловать свою бывшую и пытался её снять скальп с головы
а про Америку и случайно убитого в бандитской разборке россиянина самое то , тут в новостях
Если чЁ, то в Казахстане недавно один из "поклонников традиций" в "воспитательных" целях руками выдавил сожительнице глаз.
Почему, судя по комментариям, тебя как и "Ходока" не свои, а соседские проблемы волнуют?
Что-то (в том числе и самопоощрения клона) мне подсказывает, что оговорки про спонсоров тебя лично касаются...
Цитата: Ал от 07.01.2018 13:12:32
Если чЁ, то в Казахстане недавно один из "поклонников традиций" в "воспитательных" целях руками выдавил сожительнице глаз.
Почему, судя по комментариям, тебя как и "Ходока" не свои, а соседские проблемы волнуют?
Что-то (в том числе и самопоощрения клона) мне подсказывает, что оговорки про спонсоров тебя лично касаются...
Если чЁ, то в Казахстане недавно один из "поклонников традиций" в "воспитательных" целях руками выдавил сожительнице глаз.
Почему, судя по комментариям, тебя как и "Ходока" не свои, а соседские проблемы волнуют?
Что-то (в том числе и самопоощрения клона) мне подсказывает, что оговорки про спонсоров тебя лично касаются...
Он как старый пердун-склерозник на лавочке возле подъезда. У него всегда в соседнем подъезде будут жить одни одни проститутки и наркоманы.