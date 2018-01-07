Арестован экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

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едридмадрид 07 Января 2018 в 18:35:07
В Иране был взят под стражу бывший глава исламской республики Махмуд Ахмадинежад. Сообщается, что экс-президент был арестован после его поездок в города Шираз Бушер, где он выступал в поддержку продолжающихся протестов.
Как считают власти страны, Ахмадинежад занимался подстрекательством к массовым беспорядкам и обвинял нынешнего президента Ирана Хасана Роухани и его правительство в невнимании к проблемам простых граждан и «бесхозяйственности». Задержание было санкционировано иранским религиозными лидером, аятоллой Али Хаменеи, пока Ахмадинежад содержится под домашним арестом.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2017 года, несанкционированные акции прошли в десятках городов. Протестующие громили административные здания, выдвигали экономические и политические требования, такие как «Оставьте Сирию, подумайте о нас!»
Ахмадинежад был президентом Ирана два срока подряд — с 2003 по 2013 годы. Он является ярым антиамериканистом и прославился своими зажигательными и не всегда корректными речами против американского империализма и сионизма.
Всего за несколько дней число погибших в беспорядках достигло двадцати человек.Погибшие есть и среди правоохранительных органов. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.
По информации издания Al Arabiya, иранская оппозиция заявляет о пятидесяти погибших. Комментируя сложившуюся ситуацию, в российском Совете Федерации допустили, что протестные мероприятия в республике могли разгореться под влиянием извне.
http://www.eg.ru/politics/444315/
Комментарии, по рейтингу, по дате
это просто домашний арест. хашеми тоже когда-то попадал в опалу. президенты для ирана это как для нас каой-нибудь премьер или просто министр. рулит у них всем совет аятолл.
Цитата: arhar от 07.01.2018 21:53:41Как признают даже "дружественные" Ирану западные СМИ, судя по лозунгам, единой платформы у протестующих не было. Скорее всего по той причине, что власти Ирана оперативно соцсети с месенджерами заблокировали.
все говорили- америка, трамп! а все гораздо проще, закручивание гаек для сплочения народа вокруг режима. тут скорее америкосы с израильтянами сыграли в пользу режима, поддержав митингующих.
все говорили- америка, трамп! а все гораздо проще, закручивание гаек для сплочения народа вокруг режима. тут скорее америкосы с израильтянами сыграли в пользу режима, поддержав митингующих.
Что интересно, не все западные СМИ упоминают о прошедших в Иране проправительственных демонстрациях...
Quote:
Антиправительственные протесты в Иране идут на убыль https://www.golos-ameriki.ru/a/iran-protests/4192731.html