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Арестован экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
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едридмадрид 07 Января 2018 в 18:35:07
Как сообщили СМИ, бывший глава республики помещен под домашний арест за поддержку иранских протестов

В Иране был взят под стражу бывший глава исламской республики Махмуд Ахмадинежад. Сообщается, что экс-президент был арестован после его поездок в города Шираз Бушер, где он выступал в поддержку продолжающихся протестов.

Как считают власти страны, Ахмадинежад занимался подстрекательством к массовым беспорядкам и обвинял нынешнего президента Ирана Хасана Роухани и его правительство в невнимании к проблемам простых граждан и «бесхозяйственности». Задержание было санкционировано иранским религиозными лидером, аятоллой Али Хаменеи, пока Ахмадинежад содержится под домашним арестом.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2017 года, несанкционированные акции прошли в десятках городов. Протестующие громили административные здания, выдвигали экономические и политические требования, такие как «Оставьте Сирию, подумайте о нас!»

Ахмадинежад был президентом Ирана два срока подряд — с 2003 по 2013 годы. Он является ярым антиамериканистом и прославился своими зажигательными и не всегда корректными речами против американского империализма и сионизма.

Всего за несколько дней число погибших в беспорядках достигло двадцати человек.Погибшие есть и среди правоохранительных органов. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.
По информации издания Al Arabiya, иранская оппозиция заявляет о пятидесяти погибших. Комментируя сложившуюся ситуацию, в российском Совете Федерации допустили, что протестные мероприятия в республике могли разгореться под влиянием извне.

http://www.eg.ru/politics/444315/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 07.01.2018 в 21:23:25   # 653570
ты смотри, и никакого "неприкосновенного статуса бывшего президента"...

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  arhar 07.01.2018 в 21:53:41   # 653574
все говорили- америка, трамп! а все гораздо проще, закручивание гаек для сплочения народа вокруг режима. тут скорее америкосы с израильтянами сыграли в пользу режима, поддержав митингующих.
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  arhar 07.01.2018 в 22:00:34   # 653577
332-712
это просто домашний арест. хашеми тоже когда-то попадал в опалу. президенты для ирана это как для нас каой-нибудь премьер или просто министр. рулит у них всем совет аятолл.
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  Ал 07.01.2018 в 22:37:13   # 653579
Цитата: arhar от 07.01.2018 21:53:41
все говорили- америка, трамп! а все гораздо проще, закручивание гаек для сплочения народа вокруг режима. тут скорее америкосы с израильтянами сыграли в пользу режима, поддержав митингующих.
Как признают даже "дружественные" Ирану западные СМИ, судя по лозунгам, единой платформы у протестующих не было. Скорее всего по той причине, что власти Ирана оперативно соцсети с месенджерами заблокировали.
Что интересно, не все западные СМИ упоминают о прошедших в Иране проправительственных демонстрациях...
Quote:
Антиправительственные протесты в Иране идут на убыль https://www.golos-ameriki.ru/a/iran-protests/4192731.html

Ольга Гин
Американцы или Сорос в провале ???😂😂😂😂😂😂
Like · Reply · 4 · Jan 4, 2018 1:47pm
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