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В Павлодаре замакиму можно то, что нельзя певцу Торегали Тореали
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Гость 08 Января 2018 в 11:40:41
Артиста пристыдили за словесный скандал, а бастыку простили нападение с побоями.



В Павлодаре на неопределенный срок «заморозили» дисциплинарное дело против заместителя акима района Нурлана САДЫБЕКОВА (на снимке), которого суд признал виновным в нападении на главу крестьянского хозяйства Бауржана АЗИМЖАНОВА.

Напомним, чиновник пригласил потерпевшего в баню, где произошел конфликт. Согласно судебным документам, вступившим в силу, замакима толкнул кулаком в грудь Азимжанова, а потом бил его по лицу.

Крестьянин год судился с заместителем акима, чтобы доказать факт нападения.

Суд постановил оштрафовать виновного на 34 035 тенге (15 МРП – Д.М.) за «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Более того, суд вынес частное определение на имя акима Павлодарской области Булата БАКАУОВА, где было подчеркнуто, что подобное нарушение норм Этического кодекса государственных служащих неприемлемо. И руководство должно принять меры воздействия для недопущения впредь подобных фактов. Как ранее рассказывал Ratel.kz, судебное постановление может стать основанием для освобождения от занимаемой должности, однако в акимате решили не увольнять Нурлана Садыбекова.

Более того, как стало известно в понедельник, 8 января, против замакима даже приостановили дисциплинарное дело, которое должны были вынести на рассмотрение Совета по этике.

- Он, насколько мне известно, подал в Верховный суд, обжалуя (постановление – Д.М.) через Генеральную прокуратуру, поэтому дело рассматривается в суде, и мы не имеем пока материалов, пока предварительно такая ситуация, - пояснил заведующий секретариатом Совета по этике Тыныштык ДЖУСУПОВ.

Рассмотрение дела в Верховном суде может занять месяцы, и все это время Садыбеков будет продолжать работать. Руководитель аппарата акима области Расул УРАЗГУЛОВ сказал корреспонденту Ratel.kz, что, несмотря на вступивший в силу судебный документ и частное определение на имя Булата Бакауова, в акимате не могут выступить с публичным осуждением поступка Нурлана Садыбекова.

- Это частный случай, - заявил Уразгулов.

То есть нападение с побоями - это не повод для критики.

Но то, что можно таким бастыкам, как Садыбеков, нельзя таким артистам, как Торегали ТОРЕАЛИ.

Певец только поскандалил со зрителем, а в управлении культуры Павлодарской области уже заявили, что не будут с ним работать, о чем тут же сообщил государственный ресурс pavlodarnews.kz. Тут властям хватило смелости осудить неподобающее поведение артиста, а вот наказать своего не получается.

Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.

http://www.ratel.kz/raw/v_pavlodare_zamakimu_mozhno_to_chto _nelzja_pevtsu_toregali_toreali
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 08.01.2018 в 12:30:56   # 653670
Не давно статью 108 "умышленное умышленное причинение легкого вреда здоровью" и статью 109 "побои" исключили из УКРК. Теперь это нарушения считается административными.
Я не не защищаю этого замакима какого-то там района, но если, как описывают журналисты его противозаконные действия имели место, то думаю не стоит ему находится на госслужбе, и правильно суд вынес определение, что подобное нарушение норм Этического кодекса государственных служащих неприемлемо!
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  ГОРЫНЫЧ 08.01.2018 в 12:31:13   # 653671
Quote:
В Павлодаре замакиму можно то, что нельзя певцу Торегали Тореали

Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.

Ну дык, естественно разные вещи. Как можно сравнивать жопу с пальцем?
Тут, как говорится-"Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево"!
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  KAN13 08.01.2018 в 13:21:08   # 653693
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 08.01.2018 12:31:13
Quote:
В Павлодаре замакиму можно то, что нельзя певцу Торегали Тореали

Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.

Ну дык, естественно разные вещи. Как можно сравнивать жопу с пальцем?
Тут, как говорится-"Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево"!


В данном случае хотелось бы уточнить , жопа кто ? .
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