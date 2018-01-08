В Павлодаре замакиму можно то, что нельзя певцу Торегали Тореали



Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.

Quote:Ну дык, естественно разные вещи. Как можно сравнивать жопу с пальцем?Тут, как говорится-"Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево"!