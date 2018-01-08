В Павлодаре замакиму можно то, что нельзя певцу Торегали Тореали

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Гость 08 Января 2018 в 11:40:41
В Павлодаре на неопределенный срок «заморозили» дисциплинарное дело против заместителя акима района Нурлана САДЫБЕКОВА (на снимке), которого суд признал виновным в нападении на главу крестьянского хозяйства Бауржана АЗИМЖАНОВА.
Напомним, чиновник пригласил потерпевшего в баню, где произошел конфликт. Согласно судебным документам, вступившим в силу, замакима толкнул кулаком в грудь Азимжанова, а потом бил его по лицу.
Крестьянин год судился с заместителем акима, чтобы доказать факт нападения.
Суд постановил оштрафовать виновного на 34 035 тенге (15 МРП – Д.М.) за «умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Более того, суд вынес частное определение на имя акима Павлодарской области Булата БАКАУОВА, где было подчеркнуто, что подобное нарушение норм Этического кодекса государственных служащих неприемлемо. И руководство должно принять меры воздействия для недопущения впредь подобных фактов. Как ранее рассказывал Ratel.kz, судебное постановление может стать основанием для освобождения от занимаемой должности, однако в акимате решили не увольнять Нурлана Садыбекова.
Более того, как стало известно в понедельник, 8 января, против замакима даже приостановили дисциплинарное дело, которое должны были вынести на рассмотрение Совета по этике.
- Он, насколько мне известно, подал в Верховный суд, обжалуя (постановление – Д.М.) через Генеральную прокуратуру, поэтому дело рассматривается в суде, и мы не имеем пока материалов, пока предварительно такая ситуация, - пояснил заведующий секретариатом Совета по этике Тыныштык ДЖУСУПОВ.
Рассмотрение дела в Верховном суде может занять месяцы, и все это время Садыбеков будет продолжать работать. Руководитель аппарата акима области Расул УРАЗГУЛОВ сказал корреспонденту Ratel.kz, что, несмотря на вступивший в силу судебный документ и частное определение на имя Булата Бакауова, в акимате не могут выступить с публичным осуждением поступка Нурлана Садыбекова.
- Это частный случай, - заявил Уразгулов.
То есть нападение с побоями - это не повод для критики.
Но то, что можно таким бастыкам, как Садыбеков, нельзя таким артистам, как Торегали ТОРЕАЛИ.
Певец только поскандалил со зрителем, а в управлении культуры Павлодарской области уже заявили, что не будут с ним работать, о чем тут же сообщил государственный ресурс pavlodarnews.kz. Тут властям хватило смелости осудить неподобающее поведение артиста, а вот наказать своего не получается.
Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.
http://www.ratel.kz/raw/v_pavlodare_zamakimu_mozhno_to_chto _nelzja_pevtsu_toregali_toreali
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я не не защищаю этого замакима какого-то там района, но если, как описывают журналисты его противозаконные действия имели место, то думаю не стоит ему находится на госслужбе, и правильно суд вынес определение, что подобное нарушение норм Этического кодекса государственных служащих неприемлемо!
В Павлодаре замакиму можно то, что нельзя певцу Торегали Тореали
Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.
Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.
Ну дык, естественно разные вещи. Как можно сравнивать жопу с пальцем?
Тут, как говорится-"Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево"!
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 08.01.2018 12:31:13
Quote:
Ну дык, естественно разные вещи. Как можно сравнивать жопу с пальцем?
Тут, как говорится-"Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево"!
Quote:
В Павлодаре замакиму можно то, что нельзя певцу Торегали Тореали
Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.
Как подчеркнул Расул Уразгулов, это разные ситуации.
Ну дык, естественно разные вещи. Как можно сравнивать жопу с пальцем?
Тут, как говорится-"Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево"!
В данном случае хотелось бы уточнить , жопа кто ? .