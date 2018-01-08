Бишимбаев: Прошу прощения у Главы государства

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danilov 08 Января 2018 в 11:54:41
Бывший министр национальной экономики отметил, что готов пояснить все обстоятельства по уголовному делу. В начале своей речи он сказал, что, оказавшись на скамье подсудимых, подвел Президента и всех казахстанцев.
"Я хочу донести до общества и, самое главное, до Президента Казахстана, Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно Главе государства я обязан всеми своими профессиональными достижениями. (…) Везде, где бы я ни работал: в "Самруке", "Байтереке", в министерстве, я стремился добиваться поставленных Главой государства задач, поручений. Для меня это всегда было приоритетом номер один. Все задачи, которые Президент ставил, все это делалось для граждан Казахстана: жилье, работа, рабочие места. (…) Я глубоко признателен Президенту за то, что мне, молодому человеку, он доверил и дал возможность служить ему и стране на самом высоком уровне", - отметил в суде Куандык Бишимбаев.
"Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это", - обратился Бишимбаев.
"Я не признаю себя виновным в совершении преступлений, о которых говорится в обвинительном акте. Я знаю это достоверно, постараюсь, уважаемый суд, довести до вас свою позицию, основанную на том, что мне известно", - заявил экс-министр нацэкономики.
В суде Куандык Бишимбаев также рассказал, почему ранее не давал показания по предъявленным обвинениям.
"Я принял решение воспользоваться законным правом дать показания только в суде, на котором будут присутствовать представители СМИ, дать объективные, честные показания, которые мне известны. Представить казахстанскому обществу сведения по вменяемым мне преступлениям", - заявил Куандык Бишимбаев.
Куандык Бишимбаев также рассказал, кому принадлежит столичный ресторан Prяник. Ранее это заведение фигуранты дела неоднократно упоминали в своих показаниях.
"Здесь говорилось, что этот ресторан принадлежит мне. Я хочу сказать, что этот ресторан принадлежит моим родителям и родственникам. Он был приобретен в 2012 или 2013 году до моей работы в этом холдинге", - заявил Бишимбаев.
Также экс-министр Бишимбаев рассказал о том, кому принадлежит коттедж в поселке Косшы и, который по материалам дела, строился для экс-министра на взятки.
"Я поясню. Этот объект строился совместно в складчину мной, Жаксыбаевым, Нурлыбек, Бабагуловым, Достияровым Аскаром, и Сисимбаевым Ренатом. И следствие об этом достоверно знало. Но эта версия их не устраивала, так в этом случае никакого преступления с моей стороны и других лиц нет. (…) Все, кто не привлекался по этому делу в каком-либо виде, не говорят, что этот дом, или кто-то им когда-то говорил, что этот дом принадлежит Бишимбаеву. Напротив, подсудимые, меняющие свои показания, подтверждают, что этот дом, то дом строился не на взятки, а затем говорят, что он строился на взятки, а потом говорят, что он строился не на в складчину", - рассказал в суде бывший министр нацэкономики.
"В материалах дела есть доказательства, что этим объектом пользовались все по своему усмотрению. Этот объект строился совместно. (…) Вообще, если это мой дом, почему там все творят, что хотят? Почему обстановкой интерьера занимался не я или моя супруга, а Жаксыбаев Бахыт. (…) Мне этот дом не принадлежит. Я такой же пользователь, как и все, который внес свои средства в его строительство. Это не голословные заявления, Ваша честь. (...) Это не мой дом", - обратился к суду Куандык Бишимбаев.
Отметим, ранее подсудимый экс-председатель правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" Бахыт Жаксыбаев, фигурирующий в уголовном деле, рассказал суду об откатах и строительстве дома для бывшего министра Куандыка Бишимбаева.
31 октября 2017 года в Астане началось предварительное слушание по делу в отношении Куандыка Бишимбаева и еще 22 фигурантов дела. Бывший министр нацэкономики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 - "Получение взятки", частью 4 пункта 2 статьи 189 - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" УК РК.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bishimbaev-proshu-proscheniya-u-glavyi-gosudarstva-334868/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я осознаю, что виноват перед Президентом.А почему не перед народом?
Цитата: Кирсан от 08.01.2018 13:54:08
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Я осознаю, что виноват перед Президентом.А почему не перед народом?
Перед каким еще народом? Х.й они клали на народ! Все делает правильно...просит прощения у того кто реально решит его судьбу, а народ, что народ...быдло с лапшой на ушах. Если бы нам дали право решать, что делать с коррумпированным министром...Лично я бы сказал - конфискация, в плоть до ворса в пупке, а после расстрел! Это жёстко, но и он не рядовой коррупционер, целый министр!