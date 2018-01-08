Дело "золотой" ОПГ расследует КНБ в Алматы

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danilov 08 Января 2018 в 12:46:11
"Срок содержания под стражей подозреваемых исчислен с момента задержания, то есть с 3 января 2018 года", - добавили в горсуде.
Сообщается, что уголовное дело расследуется следственным департаментом КНБ РК по факту экономической контрабанды золотосодержащего сырья из РК в КНР.
"В отношении Х. В.О., который подозревается в том, что в период времени с марта по декабрь 2017 года в группе лиц с А. Ф.И., Л. М.И., К. А.С. и другими участниками преступной группы, с обманным использованием документов и недостоверным декларированием, без уведомления уполномоченного органа и прохождения установленных процедур государственного контроля, под видом товара "кварц (природный, кроме песка)" перемещали через границу Таможенного союза из Казахстана в Китай золотосодержащий концентрат (пункт 16 статьи 1 закона РК "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" - сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы) в крупном размере: в количестве 106 тысяч килограммов стоимостью более 33 миллионов 116 тысяч тенге, тем самым совершив преступления, предусмотренные частью 3 статьи 234 - "Экономическая контрабанда преступной группой" и частью 2 статьи 262 - "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" УК РК", - сообщили в Алматинском городском суде.
https://tengrinews.kz/crime/delo-zolotoy-opg-rassleduet-knb-v-almatyi-334878/
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