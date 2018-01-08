Интернет по-казахстански: без комментариев, клавиатура теперь, орудие преступления.

«Сейчас возникает такая ситуация, к сожалению, что в комментировании идет очень много социальной розни, очень много негатива, оскорбления граждан и так далее. В этой связи мы прорабатываем вопрос, когда мы планируем предоставить такую возможность для того, чтобы информационные порталы ввели для себя возможность отслеживать, кто стоит за комментариями», — заявил казахстанским СМИ министр информации Даурен Абаев.

Quote:А может надо отслеживать ПОЧЕМУ возникают такие комментарии и делать соответствующие выводы и реальные действия для улучшения ситуации в стране, а не набивать свои бешпармачные рожи нефтебаксами и закусывать откатами? Но ведь проще для всего мира сделать вид, что у нас все хорошо. А херли, нет негатива в комментах казнета, нет проблем в стране.За мной уже выехали, да?