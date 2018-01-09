За фальсификацию дела осужден 25-летний следователь полиции в Семее

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Гость 09 Января 2018 в 14:13:39
Из материалов дела стало известно, что 25-летний старший лейтенант полиции Адильжан Н. узнал от своего знакомого, что тот украл сотовый телефон и заложил его в ломбард.
Полицейский решил «раскрыть» это преступление и сделал это за пару дней, но только на бумаге, сфальсифицировав доказательства.
Поначалу старший лейтенант попросил подозреваемого по другому уголовному делу побыть «потерпевшим» и написать заявление о краже у него сотового телефона. Тот ответил отказом, но полицейский уже обманным путем заставил мужчину подписать необходимое заявление. Затем настал черед расписываться совершившего кражу знакомого уголовника, которому предприимчивый полисмен поведал, что якобы нашелся истинный владелец сотового.
Провернув эту «многоходовку», полицейский изъял телефон из ломбарда и передал его оперативнику, чтобы тот установил истинного владельца и вернул украденное. А сам вынес постановление о прекращении уголовного дела за примирением сторон, которое по понятным причинам не стал направлять в прокуратуру для утверждения. Но обман раскрылся.
Суд признал Адильжана Н. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по статье 416 ч.4 УК РК и назначил наказание в виде штрафа в 500 МРП (1 миллион 135 тысяч тенге) с лишением звания и права занимать должности в правоохранительной системе сроком на 2 года. Экс-следователю дан месяц для выплаты штрафа и процессуальных издержек.
МИА «Казинформ»
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