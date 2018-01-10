Кто жировал на каражыринском угле

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danilov 10 Января 2018 в 13:18:01
Ratel.kz уже писал о том, что ноябре прошлого года налоговику было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём, с отбыванием его в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Сергей ДОЦЕНКО, Николай ХИЖНИЧЕНКО, Алексей ТЕПЛУХИН, Роман СТРОКАТОВ, Ирина КИВЕСТ, Елена ЛИТВИНОВА и Анастасия КАБАШКИНА, проходившие по делу как подельники, получили от 5 до 5 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, все вышеназванные фигуранты дела должны будут возместить государству 1 млрд 506 млн 575 тыс. 99 тенге.
Как оказалось в ходе судебных слушаний, прокуратура Восточного Казахстана в корне не согласна с суммой, которую обвиняемые должны выплатить в казну.
По мнению надзорных органов её нужно существенно увеличить.
- Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным дела Восточно-Казахстанской области, в котором Виктор Май, Сергей Доценко, Николай Хижниченко, Алексей Теплухин, Роман Строкатов, Ирина Кивест, Елена Литвинова и Анастасия Кабашкина были признаны виновными, требует изменения, так как судом неправильно посчитан ущерб. Суд исключил из суммы ущерба некоторые виды налогов, хотя обвинением было доказано, что сама схема была основана на приобретении угля за одну сумму и продажу его за другую сумму, в несколько раз превышающую закупочную. А весь полученный доход скрывался в сделках по приобретению маркетинговых услуг, то есть искусственно занижалась сумма налогов, перечисляемых в бюджет. Поэтому просим изменить приговор суда в части исключения корпоративного подоходного налога и общую сумму ущерба считать, как 4 млрд 130 млн 478 тыс 329 тенге, - сказал в суде государственный обвинитель.
Весь сыр-бор изначально разгорелся вокруг нескольких фирм, замешанных в перепродаже угля с разреза Каражыра, близ Семея.
Хотя те предприятия, которые по налоговому кодексу должны были контрагентами и несли ответственность, были в срочном порядке обанкрочены. Это ТОО «Торговая компания «Угольный центр», ТОО «Угольная торговая компания» и другие.
Затем их налоговые задолженности списали на признанных виновными налоговика, директоров подставных фирм и бухгалтеров. Всё это происходило во время следствия, которое проводили сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов Восточно-Казахстанской области.
Пока тогда ещё подозреваемые находились в изоляторе, происходило много интересного.
Постоянно изменялись показания, а один из основных фигурантов дела, тоже сотрудник управления госдоходов по Усть-Каменогорску Ильяс ИСКАКОВ, и вовсе был выведен из под удара, когда дал показания против Мая.
Кроме того, даже если фигуранты дела решат погасить ущерб государству, то бюджет всё равно не сможет принять от них ни тиына.
Обо этом рассказал судьям адвокат Ерлан КЫРЫКПАЕВ.
- Те суммы, которые предъявляет обвинение, эти налоги уже начислены этим трейдерским компаниям. Именно с этими долгами они ушли на банкротство. То есть тем компаниям вменили 4 миллиарда и их отпустили, а на простых граждан и лжепредприятия хотят повесить. Но эти фирмы не значатся налогоплательщиками, соответственно нет налоговой задолженности. Технически, если все надумают возместить ущерб и напрямую внесут на счёт казначейства эти деньги, то бюджет их не может принять, потому что это можно будет сделать только через счёт налогоплательщиков, - заметил он.
Много говорили на судебном заседании о том, что свидетели меняли показания, что имел место прямой оговор и у следствия не было никаких доказательств, кроме признания второго налоговика Ильясова, который изначально выступал в роли подозреваемого, а затем был отпущен.
- Служба экономических расследований ДГД ВКО и прокуратура региона использовали суд первой инстанции, как инструмент для того чтобы посадить ни в чём неповинного человека и освободить от уголовной ответственности настоящих виновников. Но у нас теплится надежда, что произошла судебная ошибка. Май обвиняется в том, что организовал преступную группу и с её помощью уклонялся от налогов, но у обвинения нет ни одного доказательства, которое бы эти факты подтверждало, - заявила в своём выступлении одна из защитников Людмила МАЙ.
Сам Виктор Май (на снимке), пришедший в себя после того, как потерял сознание в суде первой инстанции и несколько дней находился под наблюдением врачей в больнице, подготовил в свою защиту внушительное выступление.
В нём он не только рассказал о том, кто сваливает на него вину, но и наглядно продемонстрировал судебной коллегии схемы, по которым, возможно, и были выведены потерянные казной миллиарды.
- Сразу, как только меня арестовали, я предложил следователям помочь найти тех, кто схему эту разработал. Они сказали, что им это не надо. Им было нужно, чтобы я оговорил своё начальство. Вычислить искомое нетрудно, ведь ущерб государству создаёт контрагент, который уклоняется от уплаты налогов. Вот смотрите, на примере одного предприятия я покажу, как всё могло быть. Возьмём фирму «Восторгторгснаб». Здесь видно, что он приобрёл у представителя торговой биржи, который действует с одобрения разреза Каражыра уголь. И продал его трём другим компаниям – тем, что были позже обанкрочены. Вот «Восторгторгснаб» не является контрагентом, а является лжепредприятием, судом его деятельность была признана недействительной. А весь доход оседает в карманах тех, кто за этим стоит, это миллиарды тенге, лжепредприятие получает там каких-то пару процентов. А по предприятиям-контрагентам все уголовные дела отменены и сразу же они были признаны банкротами, - рассказал налоговик.
Судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда в составе председательствующего Кайрата ЧАКПАНТАЕВА и его коллег по цеху Владимира БЫЧКОВА и Галии АЛИПАНОВОЙ весь день заслушивали речи обвинителей, защитников и апеллирующих.
Однако времени на всех не хватило, и следующее заседание назначили на утро 16 января.
http://www.ratel.kz/raw/kto_zhiroval_na_karazhyrinskom_ugle
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