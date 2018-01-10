За эмоциональность судья сделала бывшему министру национальной экономики замечание.

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Гоги80 10 Января 2018 в 13:18:12
Такого Бишимбаева в зале суда ещё точно никто не видел. Всё это время экс-министр спокойно ждал своей очереди и любил задавать вопросы другим фигурантам. И вот сейчас, когда его самого вызвали на допрос, хладнокровие покинуло бывшего министра.
Это и понятно: сегодня его буквально закидали вопросами. Причём не только прокуроры, но и другие подсудимые. Последних почему-то больше всего интересовало, как часто он посещал загородный коттедж и на какие деньги он был построен. Экс-министр возмутился: посчитал, что подельники пытаются увести следствие от сути дела. А когда к допросу приступили прокуроры, Бишимбаев уже не сдерживал эмоций.
- Меня задерживают на основании показаний Анарбай, Сапарымбетова и Айтимбетова. Людей, которых я никогда не видел и не имел разговора, которые просто что-то сообщают, а я ничего не могу сказать. Единственный человек… Дайте мне ответить! Единственный человек, который… Да дайте мне ответить! Единственный человек, который может что-то сказать, он говорит, что я не причастен, а меня закрывают в ИВС.
- Бишимбаев, вы свою речь убавьте на тон, пожалуйста.
На этом же заседании экс-министр рассказал, какого рода давление на него оказывали в антикоррупционном бюро. Накануне он пожаловался на работу следствия. Правда, о конкретных фактах не сообщил. И вот сегодня заявил: якобы его не раз приглашали на приватную беседу первые лица следственного департамента.
- Да, меня приглашали на встречи без адвокатов к Олесе Кексель. Это было в присутствии моих адвокатов. Они могут подтвердить. Заходит Дамир Бахытов и говорит: «Олеся Кексель хочет с вами поговорить один на один». И вот на таких встречах говорится: «Если вы не признаетесь, вам дадут по максимуму. Признайтесь! Признайтесь!»
Признаваться в предъявленных обвинениях Бишимбаев не стал. Отказывается от них он и сейчас. По версии следствия, в бытность руководителем холдинга «Байтерек» он присвоил миллиард двести миллионов тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде, а также регулярно получал взятки от руководителей строительных компаний за право строить жилье по программе «Нурлы жол». Сотрудничать со следствием он так и не захотел. Даже, говорят, всячески нарушал правила в изоляторе.
- В материалах уголовного дела следует, что вы вели себя в момент задержания свободно. Позволяли себе курить в здании. Даже срабатывала сигнализация. Не хотели выезжать на допросы, ссылаясь на то, что жаркая погода.
Первые показания Бишимбаев начал давать только накануне. Своё выступление бывший болашаковец начал с извинений в адрес главы государства за то, что подвел его на посту руководителя холдинга «Байтерек». Кроме того, экс-министр рассказал, на какие деньги строился коттедж в пригороде Астаны. По его словам, дом построили не только за счет накоплений его семьи, но и на средства других топ-менеджеров холдинга. Вот только каким способом они были добыты, пока не уточняется.
Источник: телеканал "КТК"