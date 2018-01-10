За 3 года в Казахстане осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц.

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Гоги80 10 Января 2018 в 13:18:58
«Только за 3 последних года осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и руководителей госкомпаний. За этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге нанесенного ими ущерба»,- отмечается в ежегодном Послании.
В превентивной борьбе с коррупцией важной, по словам Главы государства, является цифровизация процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением и бизнесом. В частности, граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения, и вовремя получать качественные ответы.
Осуществляются институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем. В законодательство внесены нормы, предусматривающие усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, снижение его репрессивности. Расширены права адвокатов, а также судебный контроль на досудебной стадии. Разграничены полномочия и зоны ответственности правоохранительных органов, отмечается в Послании.
«Работу по укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению верховенства права, гуманизации правоохранительной деятельности необходимо продолжить», - отмечается в Послании.
Президент также поручил в сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности активно внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением.
Источник: ИА "Казинформ"
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Цитата: Даун от 10.01.2018 13:28:58
многовато
многовато
Маловато. Если бы лучше рыли, то столько можно за пол года посадить.
Freeman_kep 10.01.2018 в 13:40:45 # 654110
PS: Хотя в Китае за коррупцию и хищение предусмотрена смертная казнь, их это почему-то не останавливает, каждый год казнят за это. Думаю все таки в первую очередь надо менять сознание и мышление людей!?