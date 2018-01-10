Самолет съехал с полосы в аэропорту Алматы: Комиссия назвала причину инцидента

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danilov 10 Января 2018 в 13:45:04
Сообщается, что в целях проведения объективного расследования авиационного инцидента считывание и расшифровка средств полетной и речевой информации проведены специалистами научно-технического обеспечения безопасности полетов Межгосударственного авиационного комитета.
Результаты считывания и расшифровок средств полетной и речевой информации учтены при подготовке проекта окончательного отчета.
"В соответствии с заключением окончательного отчета по расследованию серьезного инцидента с воздушным судном Boeing-767-300ER причиной события явились неправильные действия экипажа, приведшие к разгону самолета в конце руления из-за выдерживания неоправданно высоких оборотов режима работы двигателей и неправильного применения тормозов при одновременном использовании их с двигателями, работающими в режиме разгона (39,5 процента), а также отвлечение внимания на оценку видимости и передачу сведений о ней диспетчеру перед взлетом", - сообщили в МИР РК.
По данным комиссии, сопутствующими причинами явились некачественная предполетная подготовка, выразившаяся в незнании минимума аэродрома для взлета, приведшая к излишним переговорам с диспетчером и отвлечению внимания от операторских функций в кабине воздушного судна, незнание разметки РД "F", приведшее к преждевременному отвороту влево, не по осевой линии РД "F".
"Кроме того, причиной данного инцидента явились разнонаправленные действия командира воздушного судна (одновременное увеличение режима работы двигателей и использование тормозов ВС), что указывает на деструкцию деятельности в принятии неадекватных управленческих решений и действий при возникновении сложных ситуаций. Комиссией по расследованию даны рекомендации эксплуатантам воздушных судов Республики Казахстан для принятия ими превентивных предупредительных мер с целью предотвращения подобных авиационных событий в будущем", - резюмировали в министерстве.
Напомним, 9 декабря 2017 года самолет "Эйр Астаны", выполнявший рейс КС 931 по маршруту Алматы - Бангкок, во время руления перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как подчеркнули в авиакомпании, тормозная система самолета находились в исправном состоянии.
"Самолет был отбуксирован на стоянку специальной техникой для осмотра и дальнейшего решения по вводу его в эксплуатацию. Все пассажиры отправлены в Бангкок на другом воздушном судне, которое вылетело в 07.35 минут по времени Алматы", - отметили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/samolet-syehal-polosyi-aeroportu-almatyi-komissiya-nazvala-334976/
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Цитата: Deamos89 от 10.01.2018 13:51:00
ну как обычно пилоты во всем виноваты
ну как обычно пилоты во всем виноваты
В данном случае только их вина