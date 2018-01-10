Проворовавшийся синоптик вернул 4 миллиона

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Гость 10 Января 2018 в 17:50:12
По информации пресс-службы Атырауского областного суда, госслужащий заключил процессуальное соглашение о признании вины, на основании которого суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
По версии следствия, заместитель директора АФ РГП «Казгидромет» Алтынбек АМИРОВ осенью прошлого года похитил все дизельное топливо, предназначенное для морского судна.
На нем Амиров с десятью коллегами должен был выехать в сторону Мангистауской области для проведения экологического мониторинга в акватории Каспийского моря.
Топливо Амиров продал своему знакомому, в общей сложности на 4,4 миллиона тенге, а коллегам объявил, что командировка отменяется.
В итоге служба экономических расследований ДГД привлекла его к уголовной ответственности по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».
Причиненный ущерб Амиров вернул в ходе досудебного расследования.
http://www.ratel.kz/raw/provorovavshijsja_sinoptik_vernul_4_milliona
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Цитата: старик от 10.01.2018 18:06:59
Тащут все что могут! Как ильфовский Альхен.
Тащут все что могут! Как ильфовский Альхен.
Страна жуликов и воров, лишь бы прикарманить у государства, то есть у народа, потому что государство без народа ничто, сознание общества психологически отклонено - "простое лечение" не помогает.