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Проворовавшийся синоптик вернул 4 миллиона
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Гость 10 Января 2018 в 17:50:12
Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» в Атырау признал вину и возместил ущерб

По информации пресс-службы Атырауского областного суда, госслужащий заключил процессуальное соглашение о признании вины, на основании которого суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, заместитель директора АФ РГП «Казгидромет» Алтынбек АМИРОВ осенью прошлого года похитил все дизельное топливо, предназначенное для морского судна.

На нем Амиров с десятью коллегами должен был выехать в сторону Мангистауской области для проведения экологического мониторинга в акватории Каспийского моря.

Топливо Амиров продал своему знакомому, в общей сложности на 4,4 миллиона тенге, а коллегам объявил, что командировка отменяется.

В итоге служба экономических расследований ДГД привлекла его к уголовной ответственности по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Причиненный ущерб Амиров вернул в ходе досудебного расследования.

http://www.ratel.kz/raw/provorovavshijsja_sinoptik_vernul_4_milliona
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.01.2018 в 18:06:59   # 654185
Тащут все что могут! Как ильфовский Альхен.
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  Aboka 11.01.2018 в 00:43:45   # 654309
Цитата: старик от 10.01.2018 18:06:59
Тащут все что могут! Как ильфовский Альхен.


Страна жуликов и воров, лишь бы прикарманить у государства, то есть у народа, потому что государство без народа ничто, сознание общества психологически отклонено - "простое лечение" не помогает.
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