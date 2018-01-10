Аэропорт Алматы: Мы ждем извинений от Фостера
Гость 10 Января 2018 в 17:49:42
Комиссия установила причины инцидента с Боинг-767-300ER авиакомпании «Эйр Астана»
10 декабря прошлого года в Международном аэропорту Алматы произошел инцидент с самолетом Боинг-767-300ER авиакомпании «Эйр Астана», выполнявшим рейс Алматы - Бангкок.
Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки и провалился в грунт.
Из-за аварии у самолета пришлось менять лопатки вентиляторов двух двигателей, все колеса и тормозные колодки.
Перепуганных пассажиров зарывшегося в грунт Боинга эвакуировали службы аэропорта.
В тот же день руководство авиакомпании «Эйр Астана» сделало официальное заявление для СМИ, в котором сообщило, что инцидент произошел из-за того, что пилотам не удалось затормозить, подразумевая низкое качество взлетной полосы.
В заявлении говорилось: «10 декабря 2017 года самолет "Эйр Астаны", выполнявший рейс КС 931 по маршруту Алматы - Бангкок, во время руления перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, применив реверс тяги двигателей, из-за невозможности остановить самолет в пределах взлетно-посадочной полосы торможением колес по причине неудовлетворительного сцепления колес самолета с ее поверхностью».
Руководство аэропорта не вступало в полемику, дожидаясь итогов расследования инцидента. В распоряжение редакции Ratel.kz попал отчет Комиссии по расследованию данного инцидента.
По его результатам выяснилось, что причиной выкатывания воздушного судна Боинг-767-300ER в аэропорту Алматы стали неправильные действия экипажа.
Основной причиной происшествия названо превышение скорости руления. На рулении экипаж вступил в переговоры с диспетчером, запрашивая видимость на взлетной полосе, хотя должен был изучить погоду перед вылетом.
Когда диспетчер предупредил о заходящем на посадку воздушном судне, находившемся на расстоянии 55 километров, пилот «Эйр Астаны» сказал, что успеет взлететь.
И хотя руководство по летной эксплуатации Боинг-767-300ER ограничивает скорость руления 55 км/час, он развил очень высокую скорость - свыше 100 км/час.
Увидев, что на такой скорости самолет не вписывается в поворот на полосу, экипаж использовал тормоза, забыв уменьшить режим работы двигателей. Более того, избегая выкатывания за пределы рулежной дорожки, экипаж применил режим обратной тяги, который сработал после выкатывания самолета на грунт и засосал посторонние предметы в двигатели, повредив их.
Коэффициент сцепления шасси самолета с покрытием ВПП в данный момент составлял 0,5, что соответствовало норме (минимально разрешенный - 0,3, максимальный - 0,7).
Эксперты, привлеченные Комитетом гражданской авиации, в качестве сопутствующей причины инцидента назвали неудовлетворительную предполётную подготовку к рейсу.
Экипаж воздушного судна даже не ознакомился с маркировкой светосигнального оборудования новой взлетно-посадочной полосы после ввода ее в эксплуатацию. Более того, вместо контроля над скоростью и работой двигателей командир экипажа «засорял» эфир спорами с диспетчером, а второй пилот занимался поиском информации о ВПП в документах.
Как оказалось, еще и часть разговоров на речевом самописце бесследно исчезла: «В момент происшествия экипаж не принял мер для сохранения записи на речевом самописце, и у комиссии не было возможности ознакомиться с действиями экипажа в момент события», - говорится в отчете.
Уже после происшествия, командир воздушного судна, вместо того чтобы выполнить контрольный замер коэффициента сцепления шасси самолета с покрытием ВПП, собрать доказательства нормального состояния колёс самолета, тормозов, давления в пневматиках – то есть сделать то, что предусмотрено Правилами расследований авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации - попросту закрыл самолет и покинул место происшествия.
Таким образом, ответственность за происшествие ложится на экипаж, члены которого пренебрегли правилами, и были, как теперь выясняется, не готовы к взлету.
Среди прочего, комиссия по расследованию инцидента рекомендовала «рассмотреть вопрос о направлении командира воздушного судна и второго пилота на дополнительное психологическое обследование».
После завершения расследования, по итогам работы комиссии, президент Международного аэропорта Алматы Айбол БЕКМУХАМБЕТОВ (на снимке) так прокомментировал итоги расследования:
- Считаю, что результаты расследования говорят сами за себя и не нуждаются в каких-либо комментариях, в данном инциденте очевидна вина экипажа, а не аэропорта.
Цель расследования авиационных происшествий и инцидентов в том и заключается, чтобы понять, почему это произошло, какие факторы или действия привели к этому, что необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем подобные случаи исключить.
Конечно, меня очень огорчил тот факт, что авиакомпания, не имея результатов расследования, используя средства массовой информации, обвинила в случившемся аэропорт. К сожалению, не исключены инциденты и происшествия с воздушными судами на нашем аэродроме, но пока не завершится расследование, выдвигать обвинения в чей-либо адрес крайне некорректно и непрофессионально. А в данном случае, это было неверно не только с юридической стороны, но и с моральной точки зрения.
В то время, как работники аэропорта на протяжении 6 часов, в ночное время, на холоде и по колено в грязи эвакуировали пассажиров, вытаскивали это воздушное судно, чтобы обеспечить движение других воздушных судов, на нас сыпались обвинения со стороны авиакомпании.
Для ликвидации последствий инцидента, нами было экстренно привлечено около ста работников различных служб аэропорта, 15 единиц спецтехники, включая пожарные расчеты. При этом, хотя авиакомпания «Эйр Астана» часть услуг по наземному обслуживанию оказывает себе самостоятельно, необоснованно отказавшись от услуг аэропортов, но свой же самолет вытащить из грунта оказалась не в состоянии. Зато мастерски сыпала обвинения в адрес других за ошибки своих сотрудников.
Мы не в первый раз сталкиваемся с подобными фактами, даже когда происходит задержка рейса по вине наземных служб «Эйр Астаны», которые сами обслуживают свое воздушное судно, пассажирам объявляют, что задержка произошла по вине служб аэропорта и тем самым у пассажиров формируется негативное мнение о работе аэропорта в целом.
Я жду и надеюсь, что со стороны руководителя авиакомпании, аэропорту будут принесены извинения и в дальнейшем голословных и необоснованных обвинений в адрес аэропорта выдвигаться не будет. А пока даже те расходы, которые понес аэропорт при ликвидации этого инцидента, и ущерб в виде поврежденного светосигнального оборудования, авиакомпания отказывается оплачивать.
Тем не менее, безопасность полетов и пассажиров является главным приоритетом нашей деятельности.
Аэропорт предпринимал и будет предпринимать все возможные меры для улучшения обслуживания пассажиров и авиакомпаний.
1 декабря 2017 года мы ввели в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу после ее капитального ремонта, нами приобретается современная дорогостоящая аэродромная техника, повышается уровень авиационной безопасности, улучшаются условия для пассажиров.
В 2018 году мы планируем начать строительство нового цеха бортового питания и бизнес-терминала, завершить проектные работы по строительству и расширению здания аэровокзала.
Фото: страница в Facebook Denis Krivosheyev и Forbes.kz.
http://www.ratel.kz/scandal/aeroport_almaty_myzhdem_izvinenij_ot_fostera