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Осужденный за многомиллионные кражи со счетов сделал заявление из колонии
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Гость 11 Января 2018 в 12:28:24
Бауыржан Дастаров, осужденный в Алматы примерно год назад за киберпреступления, и содержащийся сейчас в ЛА-155/18 написал обращение для СМИ, передает Zakon.kz.

Напомним, 24 января 2017 года приговором Бостандыкского районного суда №2 20 человек были приговорены к различным срокам. Алмас Омаров и Бауыржан Дастаров были признаны создателями и лидерами ОПГ в которую вовлекли 18 человек. Как установило следствие, преступники рассылали письма от имени Генеральной Прокуратуры, Налогового Комитета, Министерства Финансов, Комитета госдоходов Министерства финансов РК и различных служб. После запуска предпринимателями вредоносной программы производилась её активация. Затем, получив удаленный доступ к зараженным компьютерам и конфиденциальной информации, преступники перечисляли деньги на заранее открытые счета в банках второго уровня. У задержанных арестовали свыше 24 млн тенге из похищенных 53 млн тенге. Также предотвращено хищение 400 млн. тенге.

"Пользуясь положением Конституции РК о свободе слова, изъявляю желание донести до общества истину через Ваш популярный и уважаемый ресурс в РК. Имея навыки в области информационных систем, я неоднократно совершил киберпреступления в 2015 году под угрозой расправы со стороны лица по имени "Азамат", который вымогал из меня и Омарова Алмаса крупную сумму денег", - написал осужденный Дастаров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Zakon.kz
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