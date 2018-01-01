Осужденный за многомиллионные кражи со счетов сделал заявление из колонии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 11 Января 2018 в 12:28:24
Напомним, 24 января 2017 года приговором Бостандыкского районного суда №2 20 человек были приговорены к различным срокам. Алмас Омаров и Бауыржан Дастаров были признаны создателями и лидерами ОПГ в которую вовлекли 18 человек. Как установило следствие, преступники рассылали письма от имени Генеральной Прокуратуры, Налогового Комитета, Министерства Финансов, Комитета госдоходов Министерства финансов РК и различных служб. После запуска предпринимателями вредоносной программы производилась её активация. Затем, получив удаленный доступ к зараженным компьютерам и конфиденциальной информации, преступники перечисляли деньги на заранее открытые счета в банках второго уровня. У задержанных арестовали свыше 24 млн тенге из похищенных 53 млн тенге. Также предотвращено хищение 400 млн. тенге.
"Пользуясь положением Конституции РК о свободе слова, изъявляю желание донести до общества истину через Ваш популярный и уважаемый ресурс в РК. Имея навыки в области информационных систем, я неоднократно совершил киберпреступления в 2015 году под угрозой расправы со стороны лица по имени "Азамат", который вымогал из меня и Омарова Алмаса крупную сумму денег", - написал осужденный Дастаров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате