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В Актобе по подозрению в распространении госсекретов задержан начальник РОВД
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KAN13 11 Января 2018 в 13:46:19
В Актобе по подозрению в распространении госсекретов задержан глава Мартукского РОВД Евгений Лазарев, сообщает КТК.

По данным телеканала, на 44-летнего начальника заявила бывшая супруга, которая якобы нашла в кладовке документы с грифом «совершенно секретно». После этого она по совету адвоката обратилась в правоохранительные органы.

Позже в той же кладовке женщина нашла больше 60 автоматных патронов. Эту находку тоже приобщили к делу.

Между тем, спецкомиссия оценила ущерб от разглашения секретных документов больше чем в 22 миллиона тенге.

Теперь полицейскому пытается помочь уже гражданская супруга. Она заявила, что начальник РОВД в разводе с бывшей супругой уже три года, но «конфликты с ней продолжались».

«Получается, что спустя пять лет нашла документы. Отвозит эти документы. Потом, как я понимаю, пишет, что она эти документы не читала, потому что увидела гриф “Секретно”. Вся такая абсурдная ситуация», — отметила гражданская супруга Лазарева Наталья Горовая.

Отмечается, что майору Лазареву оставалось до пенсии два месяца.

КТК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 11.01.2018 в 14:32:25   # 654459
Вот сука а?
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