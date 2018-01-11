В Актобе по подозрению в распространении госсекретов задержан начальник РОВД

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KAN13 11 Января 2018 в 13:46:19
По данным телеканала, на 44-летнего начальника заявила бывшая супруга, которая якобы нашла в кладовке документы с грифом «совершенно секретно». После этого она по совету адвоката обратилась в правоохранительные органы.
Позже в той же кладовке женщина нашла больше 60 автоматных патронов. Эту находку тоже приобщили к делу.
Между тем, спецкомиссия оценила ущерб от разглашения секретных документов больше чем в 22 миллиона тенге.
Теперь полицейскому пытается помочь уже гражданская супруга. Она заявила, что начальник РОВД в разводе с бывшей супругой уже три года, но «конфликты с ней продолжались».
«Получается, что спустя пять лет нашла документы. Отвозит эти документы. Потом, как я понимаю, пишет, что она эти документы не читала, потому что увидела гриф “Секретно”. Вся такая абсурдная ситуация», — отметила гражданская супруга Лазарева Наталья Горовая.
Отмечается, что майору Лазареву оставалось до пенсии два месяца.
КТК