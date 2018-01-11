Нарушения, за которые сначала предупреждают, а не штрафуют.

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Гоги80 11 Января 2018 в 14:50:11
Предупреждения были прописаны в КоАП РК и раньше, вот только водителям выносить их могли лишь по одной статье — 334-й (грязный выхлоп). Постовые с дымомерами в руках этой нормой практически не пользовались и сразу выписывали штрафы владельцам чадящих машин, а то и вовсе отправляли на штрафстоянку.
С введением поправок в список распространённых нарушений ПДД, за которые положено сначала предупреждение, добавилось ещё два:
1. Выезд на перекрёсток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привёл к созданию препятствия (затора) для движения в поперечном направлении (ч. 1 ст. 594). За это нарушение отныне положено предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Денежный штраф, заметим, тоже снижен — ранее он был 10 МРП.
2. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами влечёт предупреждение или штраф в размере 3 МРП (ч. 1 ст. 602). До поправок денежный штраф равнялся 5 МРП.
Что такое «предупреждение»?
Статья 43 КоАП РК гласит: «Предупреждение состоит в официальной даче судом, органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административное взыскание (в нашем случае полицейским. — Прим. kolesa.kz), отрицательной оценки совершённого правонарушения и предостережении физического или юридического лица о недопустимости противоправного поведения. Предупреждение выносится в письменной форме».
То есть если водитель нарушил ПДД по вышеперечисленным статьям, полицейский указывает ему на это, объясняет, что было нарушено, составляет протокол, в базу данных заносится информация о выписанном предупреждении, нарушитель получает письменное предупреждение. И запомните, что вместе с предупреждением никаких штрафов не выписывают!
При каких обстоятельствах предупреждение, а при каких штраф?
Многих может запутать альтернатива «или» в описании наказания: предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Но часть 2 статьи 43 КоАП чётко устанавливает, что, если нет отягчающих обстоятельств, полицейский обязан применить предупреждение. Если есть — выписывается денежный штраф.
Что является отягчающими обстоятельствами?
Статьёй 57 установлено, что обстоятельствами, отягчающими ответственность за административные правонарушения, признаются (мы выбрали те, что касаются водителей. — Прим. kolesa.kz):
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на разъяснения закона и (или) требование уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное в течение года совершение однородного нарушения, за которое лицо уже подвергалось взысканию;
3) совершение правонарушения группой лиц;
4) совершение правонарушения в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.
Живой пример всегда более понятен
Рассмотрим применение предупреждения на примере, когда водители забывают включать фары днём. Итак, вас останавливают за это нарушение, полицейский объясняет причину. Вы ссылаетесь на память, просите понять и простить. Что дальше? Если нет отягчающих обстоятельств, сотрудник должен составить протокол об адмнарушении, указать, что вынесено предупреждение, вручить «предупреждательный» квиток и отпустить, как говорится, с миром. Этот факт гаишник отмечает и в своей базе. И если в течение года вас снова остановят за это же нарушение, полицейский сверится с базой, увидит, что предупреждение уже выносилось, и будет иметь право оштрафовать вас на 3 МРП. Если согласитесь с нарушением, вам обязаны выписать штраф со скидкой 50 %, но уплатить его нужно за 7 дней.
За что ещё могут наказать, но сначала предупредить
В КоАП прописана ещё пара статей, по которым водителей сначала могут предупредить, но на практике применяются они реже. Это 324-я «Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды» и 505-я «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов». Под них обычно подпадают водители, выбрасывающие мусор и окурки из окон, моющие машины во дворе, ломающие кусты, портящие газон во время неправильной парковки и т. д. Нарушителей по этим статьям полицейские также для начала обязаны предупредить и только после штрафовать.
Источник: kolesa.kz