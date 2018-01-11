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Убийство покупательницы в магазине: Жамбылская полиция ищет авторов видеорассылки
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danilov 11 Января 2018 в 17:19:40
В Департаменте внутренних дел Жамбылской области прокомментировали видеорассылку жестокого убийства покупательницы в магазине, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"11 января 2017 года через систему WhatsApp неизвестное лицо распространило видеоролик, на котором запечатлено убийство женщины в магазине. Визуальный материал сопровожден текстом о том, что преступление произошло в городе Тараз. На самом деле данный видеоролик был размещен на сайте belsat.eu 24 марта 2016 года, речь в нем идет о событиях, произошедших в одном из магазинов столицы Республики Беларусь - Минске", - сообщили в ДВД области.

В настоящее время Департаментом внутренних дел Жамбылской области принимаются меры по выявлению распространителя дезинформации и привлечению его к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в одном из минских магазинов. Подозреваемого в убийстве мужчину отыскали полицейские. Женщину спасти не удалось.

Выяснилось, что они были сожителями. Трагедии в магазине предшествовала затяжная ссора - мужчина неоднократно избивал свою подругу. Сожители направились в магазин за горячительным. Предположительно, женщина планировала использовать поход за алкоголем в качестве прикрытия и на самом деле хотела обратиться за помощью к сотрудникам милиции либо привлечь внимание прохожих, однако погибла, не успев этого сделать.

https://tengrinews.kz/events/ubiystvo-pokupatelnitsyi-magazine-jambyilskaya-politsiya-335161/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 11.01.2018 в 19:54:04   # 654541
На ВСЯКИЙ случай тоже нож буду с собой таскать - мало идиотов что ли? Лучше сидеть целым, но в тюрьме, нежели лежать нецелым, но на кладбище.
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  Dior 11.01.2018 в 19:59:53   # 654542
Quote:
В настоящее время Департаментом внутренних дел Жамбылской области принимаются меры по выявлению распространителя дезинформации и привлечению его к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

От всей души желаю найти эту тварь
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  bIP6bIC 11.01.2018 в 20:04:26   # 654543
Цитата: lado от 11.01.2018 19:54:04
На ВСЯКИЙ случай тоже нож буду с собой таскать - мало идиотов что ли? Лучше сидеть целым, но в тюрьме, нежели лежать нецелым, но на кладбище.

Таскай плоскую подточенную отвертку, эффект тот же, а статью не смогут прикрутить никак.
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  lado 11.01.2018 в 20:53:35   # 654550
Цитата: bIP6bIC от 11.01.2018 20:04:26
Цитата: lado от 11.01.2018 19:54:04
На ВСЯКИЙ случай тоже нож буду с собой таскать - мало идиотов что ли? Лучше сидеть целым, но в тюрьме, нежели лежать нецелым, но на кладбище.

Таскай плоскую подточенную отвертку, эффект тот же, а статью не смогут прикрутить никак.

а у меня ножик такой, что за него не прикрутят))
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  jumanjiqz 11.01.2018 в 20:59:53   # 654552
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  Николаz 11.01.2018 в 21:06:25   # 654553
Жесть
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