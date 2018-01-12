Жительницу Алматинской области накажут за слухи о маньяке-убийце

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danilov 12 Января 2018 в 14:10:48
10 января в мессенджере WhatsApp неизвестный распространил информацию следующего содержания: «В Саркане появился маньяк, милиция просит закрываться на все возможные замки. Вчера ночью за речкой было убийство и женщин, и мужчин, и детей убили. Нас предупредили и попросили предупредить близких».
При проверке распространенная информация оказалась ложной, в связи с чем стражи порядка организовали соответствующие мероприятия по выявлению ее автора.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий районная сарканская полиция установила личность автора сообщения. Им оказалась 28-летняя местная жительница. Женщина призналась в распространении в группе мессенджера WhatSapp этой информации и заявила в свое оправдание, что ей об этом устно сообщил муж, который, в свою очередь якобы слышал подобный разговор в магазине... Другими словами, сплетня, не имеющая под собой какой-либо основы», - отметили в пресс-службе ДВД региона.
По указанному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». На время расследования в отношении подозреваемой применена мера процессуального принуждения «обязательство о явке».
https://www.zakon.kz/4898452-zhitelnitsu-almatinskoy-oblasti.html?utm_source=web&utm_medium=chrome&utm_campaign=notification