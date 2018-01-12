Полицейские в Атырау 27 раз оштрафовали бомжа

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Гость 12 Января 2018 в 17:57:00
Этот пример привели частные судоисполнители, сетуя на множество поступающих от государства заведомо невыполнимых дел о принудительном взыскании долгов.
Свои жалобы и предложения представители Атырауской палаты частных судебных исполнителей высказали депутату мажилиса Ирине УНЖАКОВОЙ, пытаясь найти в ее лице поддержку в связи с предстоящим обсуждением в Астане поправок в Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
Дело в том, что по закону судоисполнители-частники наряду со своими государственными коллегами обязаны заниматься материалами, поступающими к ним из уполномоченных органов.
- 70 процентов дел у каждого частного судоисполнителя – это взыскания в доход государства: полицейские штрафы за нарушения ПДД и общественного порядка, алименты и прочее. Однако половина производств касательно госдоходов не исполняется, но затраты, которые мы при этом несем, никто не возмещает, - отметил частный судебный исполнитель Айдын ЛУКПАНОВ.
Проблема заключается в следующем. На ведение одного исполнительного производства судоисполнитель-частник тратит 7-10 тысяч тенге, которые уходят на канцелярские и курьерские расходы, связанные с отправкой запросов в разные структуры, чтобы выявить у должника наличие банковских счетов и недвижимого имущества. К примеру, одних банков в Атырау 26 – и в каждый надо направить запрос.
И если выяснится, что должник гол как сокол, то расходы судоисполнителя никто не покроет. Отказаться же от поручения государства «потрясти» должника судоисполнители не имеют права.
- Если же должник платежеспособен, то с взыскиваемой в доход государства суммы мы имеем 25 процентов. Основная масса таких дел приходится на взыскание штрафов с водителей за нарушения, зафиксированные фотокамерами. Но получаемые от взысканий проценты все равно несопоставимы с расходами, о которых упоминалось ранее, - подчеркнул председатель областной палаты частных судебных исполнителей Руслан КАБИЕВ. - В связи с этим мы хотели попросить, чтобы государство нам чем-то помогало или, чтобы взысканиями в сумме до 10 МРП занимались только государственные судоисполнители.
- Я вам сразу скажу, что это нереальное предложение. Сейчас банки поддерживаются, государственные программы по развитию МСБ, но чтобы частному бизнесу непосредственно выделять деньги – это не пройдет, - отрезала депутат. - А по поводу взыскания до 10 МПР - это хорошая идея…
В ходе встречи Руслан Кабиев рассказал, как на одного бомжа сотрудники местной полицейской службы (МПС) за прошлый год наложили 27 (!) административных штрафов, хотя совершенно очевидно, что они не будут оплачены.
То есть, с профессиональной точки зрения судоисполнителей, это 27 заведомо невыполнимых исполнительных производств, что, по словам Кабиева, не единичный случай.
Услышав историю о бомже, депутат назвала ее «полным идиотизмом» и пообещала поддерживать инициативу отказа от передачи судоисполнителям-частникам заведомо неплатежеспособных клиентов.
Фото из официального аккаунта ДВД Атырауской области в Facebook.
http://www.ratel.kz/raw/politsejskie_v_atyrau_27_raz_oshtrafovali_bomzha
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 12.01.2018 в 18:23:25 # 654759
SouthJoker 12.01.2018 в 21:26:19 # 654789
Частные судоисполнители это недееспособность государства .