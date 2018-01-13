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Массовая драка в Караколе
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danilov 13 Января 2018 в 10:31:38
На популярном кыргызстанском горнолыжном курорте "Каракол" произошла массовая драка. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, и видео попало в YouTube.

Как уточняет Sputnik Кыргызстан, все произошло 5 января возле магазина проката горнолыжного оборудования на пересечении улиц Тельмана и Фучика. На кадрах видно, как несколько человек развязали драку, а спустя четыре минуты к пострадавшей стороне подоспела подмога и вновь начала потасовку.



Позже милиция задержала участников потасовки, и они рассказали, что произошло на самом деле. Оказалось, что драку устроили сотрудники пункта проката и местные жители.

"Утром 5 января ребята взяли лыжи напрокат. Мы были в одной компании. Один из знакомых сломал лыжную палку, и когда пришли вечером, сотрудники из проката попросили либо выплатить штраф, либо вернуть палку. Из-за этого возникло недопонимание и произошла драка. Но в итоге мы решили не ссориться из-за какой-то палки и помирились, попросив друг у друга прощения. Мы возместили ущерб", - рассказал один из участников конфликта.

Другой участник инцидента, работник пункта проката, объяснил, что видео распространилось в Сети случайно. Изначально запись отправили в группу для друзей, чтобы "показать, как это было", но затем им начали делиться с другими группами в WhatsApp.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сладкая Вата 13.01.2018 в 11:10:50   # 654841
к - клиентоориентированность
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  Ал 13.01.2018 в 11:32:35   # 654846
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  Fototur 13.01.2018 в 12:50:50   # 654857
Многие из ребятишек подготовленны, к маханию кулаками и ногами. Это по кадрам видно.
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  MadTV 13.01.2018 в 13:28:33   # 654860
Один из знакомых сломал лыжную палку, и когда пришли вечером, сотрудники из проката попросили либо выплатить штраф, либо вернуть палку. Из-за этого возникло недопонимание и произошла драка-участникам на заметку. Алгоритм простой -сломал палку-пришел оплатил-все в порядке,и что еще можно было сделать чтоб пошла такая потасовка.
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  kanat7782 13.01.2018 в 14:05:50   # 654867
Молодцы, просто по дрались! Нет поножовчин и бит. Вот по мужский решили. . Давно не было драк кулаками
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  arhar 13.01.2018 в 14:33:45   # 654875
Цитата: kanat7782 от 13.01.2018 14:05:50
Молодцы, просто по дрались! Нет поножовчин и бит. Вот по мужский решили. . Давно не было драк кулаками

двое в партере, а третий одного лежащего в голову пинает, ваще молодцы
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