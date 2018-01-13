Массовая драка в Караколе

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danilov 13 Января 2018 в 10:31:38
Как уточняет Sputnik Кыргызстан, все произошло 5 января возле магазина проката горнолыжного оборудования на пересечении улиц Тельмана и Фучика. На кадрах видно, как несколько человек развязали драку, а спустя четыре минуты к пострадавшей стороне подоспела подмога и вновь начала потасовку.
Позже милиция задержала участников потасовки, и они рассказали, что произошло на самом деле. Оказалось, что драку устроили сотрудники пункта проката и местные жители.
"Утром 5 января ребята взяли лыжи напрокат. Мы были в одной компании. Один из знакомых сломал лыжную палку, и когда пришли вечером, сотрудники из проката попросили либо выплатить штраф, либо вернуть палку. Из-за этого возникло недопонимание и произошла драка. Но в итоге мы решили не ссориться из-за какой-то палки и помирились, попросив друг у друга прощения. Мы возместили ущерб", - рассказал один из участников конфликта.
Другой участник инцидента, работник пункта проката, объяснил, что видео распространилось в Сети случайно. Изначально запись отправили в группу для друзей, чтобы "показать, как это было", но затем им начали делиться с другими группами в WhatsApp.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 13.01.2018 в 11:10:50 # 654841
Цитата: kanat7782 от 13.01.2018 14:05:50
Молодцы, просто по дрались! Нет поножовчин и бит. Вот по мужский решили. . Давно не было драк кулаками
Молодцы, просто по дрались! Нет поножовчин и бит. Вот по мужский решили. . Давно не было драк кулаками
двое в партере, а третий одного лежащего в голову пинает, ваще молодцы