К нему не подъедешь, а ты не поедешь?

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Гость 13 Января 2018 в 14:36:25
На Новый год мы собираемся семьей в нашем подмосковном домике. Последние много лет мы встречаем этот праздник тихо, по-семейному, - поведал журналистам аким Павлодарского района Александр БАБЕНКО в прошлом году.
Тогда еще никто не знал, что с 2015 года у акима, его супруги и делового партнера имелась задолженность перед АО “Народный банк Казахстана” в сумме 902 733 468 тенге. Несмотря на продажу залогового имущества - пяти производственных зданий в Павлодаре, базы в Семее и 88 машин, к ноябрю прошлого года за супругами остался долг перед банком в 422 950 200 тенге. Информация эта нигде не афишировалась, я узнала ее абсолютно случайно, когда пришла в областной суд, чтобы поприсутствовать на другом процессе - по делу о невыплате долга подчиненным Бабенко, заместителем акима Павлодарского района, и краем уха услышала, как в соседний кабинет вызывают участников по делу самого Александра Витальевича (см. “Самый жадный акимат”, “Время” от 23.11.2017 г.). Аким и его супруга в тот день пытались оспорить решение суда первой инстанции, состоявшегося 21 августа прошлого года, по которому на продажу для погашения оставшейся части долга выставлялась их производственная база в Усть-Каменогорске, расположенная на площади в полгектара.
К слову, в 2016 году в Усть-Каменогорске Бабенко “забыл” заплатить земельный налог в 90 657 тенге, которые налоговые органы Восточного Казахстана также взыскивали по суду. Тогда же Александр Витальевич задолжал налоговым органам Актау, Петропавловска, Экибастуза и Павлодара. Его общая налоговая задолженность составила 269 742 тенге. Что не мешало супругам беспрепятственно ездить в милое сердцу Подмосковье на тихие новогодние вечера. Включая и нынешний.
- Должны были акиму ограничить выезд из страны? - поинтересовалась я в департаменте юстиции Павлодарской области.
- Ограничение на выезд на него никогда не накладывалось, хотя должно было, - ответил мне руководитель отдела по организации деятельности частных судебных исполнителей юрдепартамента Мирхан ЖУМАБЕКОВ. - По статье 33 об исполнительном производстве, если долг превышает 20 МРП, запрет на выезд накладывается обязательно. Почему так произошло - не знаю.
Зато теперь становится понятным, почему из страны не могут выехать граждане, у которых нет вообще никаких долгов, но и должности высокой не имеется: статистику-то судебным исполнителям рисовать нужно! Какой же еще причиной можно объяснить то, что 19-летнего студента Павлодарского музыкального колледжа им. П. Чайковского Даниила ЛЮТРОВНИКА не пустили на международный детско-юношеский фестиваль-конкурс “Мир, искусство и море”, проводившийся 22 июня 2017 года в Болгарии? Авиабилет сообщением Павлодар - Москва - Варна стоимостью 166 755 тенге на этот конкурс талантливый юноша купил еще в январе прошлого года. В аэропорт приехал заранее. Но когда проходил регистрацию, начались какие-то заминки: подождите пять, десять, пятнадцать минут. Так продолжалось полтора часа, пока к парню не вышли сотрудники пограничной службы и не огорошили сообщением о том, что он находится в списке лиц, которым закрыт выезд из Казахстана.
- Подготовка к конкурсу была на самом деле мощная, у нас что ни день - репетиции, постоянно работа кипела, - расстроился тогда Даниил. - Специально для конкурса я подготовил собственное произведение.
Уже потом выяснилось, что мальчику не дали защитить честь страны благодаря художествам частного судебного исполнителя Павлодарского областного исполнительного округа Жаната ТУСКЕЕВА. Несколько лет назад у Даниила скончался отец. В наследство вступали несколько человек. После завершения процедуры у мамы студента, представлявшей его интересы, осталась задолженность в 50 тысяч тенге, которую она погасила еще 22 декабря 2016 года. Причем судисполнитель Тускеев об этом прекрасно знал, поскольку в тот же день прекратил исполнительное производство “в связи с исполнением в полном объеме”.
То, что он согласно закону в трехдневный срок после погашения задолженности не направил информацию в госорган для снятия мамы Даниила с учета должников, можно объяснить халатностью. Но вот как в этот список вместо матери попал сын - вообще уму непостижимо. “В материалах исполнительного производства имеется постановление ЧСИ Тускеева Ж. Т. от 10 ноября 2016 года, где временно ограниченной на выезд за пределы Республики Казахстан указана Эльвира Тавкильевна ЛЮТРОВНИК, но не истец Лютровник Д. И., в отношении которого отсутствует постановление о временном ограничении на выезд за пределы Республики Казахстан”, - выяснил суд, который обязал судисполнителя возместить парню расходы на авиабилет и моральный вред в 250 тысяч тенге.
Но если не было постановления, для чего Даниила было включать в список должников? “По состоянию на 23 мая 2017 года органами исполнительного производства в отношении 386 400 лиц выставлено временное ограничение на выезд за пределы Республики Казахстан”, - сообщила пресс-служба Министерства юстиции как раз в то время, когда Даниил Лютровник смотрел вслед улетавшему в Болгарию самолету.
Однако свою заслуженную награду юноша все-таки получил! Жюри фестиваля-конкурса “Мир, искусство и море” прослушало запись авторской песни Даниила и присудило ему первое место! Болгары отправили в Павлодар не только диплом, но и благодарственное письмо педагогам колледжа, которые пестуют настоящие таланты.
Ольга ВОРОНЬКО, фото с официального сайта акимата Павлодарского района и Алии АЛМУХАМБЕТОВОЙ, рисунок Владимира КАДЫРБАЕВА, Павлодар
http://www.time.kz/articles/nu/2018/01/12/k-nemu-ne-podedesh-a-ti-ne-poedesh
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 13.01.2018 в 19:51:46 # 654936
А саксофониста жалко. Надо была на судоисполнителя в суд подать.
Цитата: MишаМашкевич от 13.01.2018 19:51:46
Если аким должник. Банк должен все имущество арестовать, кроме объекта где человек живёт. Откуда земля у него появилась. Ваще запутано все.
А саксофониста жалко. Надо была на судоисполнителя в суд подать.
Если аким должник. Банк должен все имущество арестовать, кроме объекта где человек живёт. Откуда земля у него появилась. Ваще запутано все.
А саксофониста жалко. Надо была на судоисполнителя в суд подать.
По тексту. 250 тысяч и расходы на билет обязал суд судоисполнителя возместить юному саксофонисту.
MишаМашкевич 13.01.2018 в 21:39:27 # 654944
Аж распереживалась за саксофониста,так распереживалась....шо дальше не читалось. Теперь точно жить легче стало
Цитата: MишаМашкевич от 13.01.2018 21:39:27
Аж распереживалась за саксофониста,так распереживалась....шо дальше не читалось. Теперь точно жить легче стало
Аж распереживалась за саксофониста,так распереживалась....шо дальше не читалось. Теперь точно жить легче стало