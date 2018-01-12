Учитесь - и... судимы будете!

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Гость 15 Января 2018 в 14:07:14
Айжан всегда была отличницей, потому везде училась по образовательному госгранту. Окончив учебу по специальности “менеджмент” в 2015 году, она должна была, как предписывает закон об образовании, отработать в госвузах или научных организациях республики не менее трех лет.
- Шестой пункт постановления правительства от 30 марта 2012 года о порядке направления на работу молодых специалистов и докторов философии (PhD) гласит: “В целях направления на работу молодых специалистов и докторов философии осуществляется их персональное распределение (выделено мною. - Е. Т.)”, - цитирует документ Салимжанова. - Однако этим вопросом по отношению ко мне никто не занимался. Я не стала ждать, когда на меня поступит распределение после окончания докторантуры в Казахстанско-Британском университете (КБТУ), и попыталась найти работу по специальности сама - разослала свое резюме в отделы кадров почти всех госвузов Казахстана, разместила на сайтах по трудоустройству объявление о поиске работы.
Но в итоге Айжан сумела устроиться лишь помощником бухгалтера в одну из фирм. А в августе прошлого года с замиранием сердца ознакомилась с официальным письмом Ауэзовского райсуда № 2 южной столицы.
- Оказалось, что АО “Финансовый центр”, осуществляющее контроль за выполнением молодыми специалистами обязанности по трехлетней отработке, в июле 2017 года подало на меня в суд, и теперь я должна выплатить 3 730 181 тенге. Я была просто в шоке! Да если бы я получила направление на работу, я бы прыгала от радости, ведь я шла к этому всю жизнь! Непонятно, почему меня не вызвали в суд, не уведомили о начале процесса, а вынесли решение заочно, - недоумевает девушка. - Я обратилась за помощью к юристу, мы затребовали материалы дела и узнали, что я, оказывается, еще 19 мая 2015 года была направлена на работу в Алматинский университет энергетики и связи (АУЭС) на должность преподавателя. Причем к материалам дела была приложена расписка о получении мною персонального направления на эту работу. Но я никакой расписки не писала! Кроме того, ни почтовым уведомлением, ни по электронной почте, ни простым телефонным звонком меня никто не известил о том, что я должна была явиться на работу в названный вуз.
- А вот еще одна неувязка, - продолжает молодой специалист. - На момент написания той расписки я еще не закончила обучение по программе докторантуры и пять месяцев после этого посещала университет. И никто в КБТУ не говорил мне, что я должна начать отработку! Возникает вопрос: а было ли вообще это направление на самом деле?
Салимжанова отправилась в АУЭС прояснить ситуацию и там узнала, что место преподавателя действительно было, но уже занято. После этого девушка пошла искать правду в Ауэзовском райсуде. Она решила добиться проведения почерковедческой экспертизы той самой “своей” расписки, а в качестве еще одного аргумента своей правоты приложила сообщение завсектором докторантуры КБТУ, полученное по электронной почте: “Если ты не работаешь, мы будем самостоятельно тебя распределять”.
- Это послание датировано 4 июня 2015 года. Это значит, что месяцем ранее не было никакой расписки. В общем, почерковедческая экспертиза могла бы все прояснить. Однако суд отказал мне в ней без объяснения причин, - тяжело вздыхает Айжан. - Я предлагала решить дело мирным путем: дайте место - с удовольствием пойду работать, я ведь не зря училась. Но с меня только требуют деньги, ничего не предоставляя взамен… Если апелляционный суд оставит в силе решение Ауэзовского райсуда, я даже не представляю, как и сколько лет я буду выплачивать этот долг - это просто неподъемная для меня сумма...
В пресс-службе АО “Финансовый центр”, куда мы обратились за комментариями, нам предложили изложить позицию этой организации, указанную в судебном иске к А. Салимжановой в июле 2017 года.
Что ж, так мы и делаем:
“Приказом КБТУ от 15 сентября 2015 года №170-Д Айжан Салимжанова завершила обучение на основе государственного образовательного заказа. За период обучения ответчика из республиканского бюджета на расчетный счет КБТУ перечислено 3 485 200 тенге для возмещения затрат КБТУ по обучению ответчика. Порядок распределения и направления на работу докторов философии осуществляется комиссией КБТУ. Протоколом заседания комиссии по персональному распределению выпускников - докторов философии КБТУ от 19 мая 2015 года №1-П Салимжанова распределена и направлена на отработку в Алматинский университет энергетики и связи, о чем получила нарочно направление с указанием конечного срока явки по месту распределения. Согласно сведениям вуза от 11 сентября 2016 года Салимжанова по месту распределения не явилась. В судебном иске мы просим взыскать с Салимжановой расходы за обучение в докторантуре по программе докторов философии в размере 3 485 200 тенге и неустойку в размере 244 981 тенге.
Вице-президент АО “Финансовый центр” Кайыргельды БАТТАЛОВ”.
Тем не менее, чтобы снять все подозрительные вопросы, мы направили запрос и в КБТУ, где нам пообещали оперативно ответить.
А теперь как автор этого материала позволю и я себе несколько слов - вместо послесловия. Ситуация Айжан мне хорошо знакома. Девять лет назад нам, выпускникам государственного пединститута, учившимся на госгранты, не выдавали дипломы до тех пор, пока мы не принесем справки о том, что трудоустроены. А на работу нас никто, понятное дело, не брал без тех самых “корочек”. Вот и изворачивались как могли: кто-то приносил справку... из фотосалона, что устроился туда корректором, кому-то помогли сделать справки знакомые и сердобольные учителя в школах, где мы проходили практику. При этом достоверность этих ксив никто ни разу не проверил. Так и получилось (тогда закон о возврате денег за неотработку учебы по гранту еще не действовал), что одна моя однокурсница с красным дипломом пошла работать... продавцом в магазин игрушек, другая - наборщиком в издательство. Надеюсь, остальным удалось устроиться в школы. А вот кто пошел за вторым и третьим образованием, те тихо-мирно уехали из страны. А преподаватели того педвуза, заманивая в ряды студентов выпускников школ, по-прежнему обещают... 100-процентное трудоустройство!
Екатерина ТИХОНОВА, фото из архива Айжан САЛИМЖАНОВОЙ, Алматы
http://www.time.kz/articles/risk/2018/01/12/uchites-i-sudimi-budete
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