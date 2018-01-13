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BMW влетел в остановку и сбил двух человек в Караганде
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Гость 13 Января 2018 в 18:07:33
Водитель BMW сбил стоявших на остановке людей в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, ДТП произошло сегодня в 14 часов. "35-летний водитель BMW, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, заехал на остановку и допустил наезд на стоящих на остановке жителей. В результате ДТП от полученных травм скончалась на месте 71-летняя жительница города, госпитализирована 69-летняя жительница", - сообщил пресс-секретарь ДВД Бахытжан Кудияров. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экпертизы. Обстоятельства выясняются.



Видео предоставлено очевидцами


https://tengrinews.kz/events/BMW-vletel-v-ostanovku-i-sbil-dvuh-chelovek-v-karagande-335293/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  TerraN 13.01.2018 в 19:18:58   # 654928
bmw старая-посадят!
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