Смерть мужчины в пригороде Астаны: идет проверка о вызове погибшего на работу

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Гость 13 Января 2018 в 18:08:32
"В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По заявлению родственников о вызове потерпевшего на работу в условиях сильной метели сотрудниками полиции также проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
Полицейские также раскрыли детали случившегося.
"11 января 2018 года в дежурную часть Целиноградского РОВД поступило сообщение о том, что в 500 метрах от села Рахимжана Кошкарбаева обнаружено тело местного жителя 1957 года рождения. В ходе первоначального сбора материалов установлено, что мужчина, работавший электриком РЭС, около 08:00 вышел из дома на работу. Через несколько часов тело сельчанина нашли его коллеги. В ходе осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, также установлено, что в 2013-м и 2015 году потерпевший дважды перенес инсульт, являлся инвалидом третьей группы (рабочая). Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от общего переохлаждения организма", - прокомментировали в ДВД.
Today.kz
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