Дела по похищению невест в РК в основном прекращаются за примирением сторон - МВД

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danilov 14 Января 2018 в 11:05:48
Согласно законодательству, за похищение девушки без ее согласия предусмотрено соответствующее наказание.
«В 2016-2017 годах в республике было зарегистрировано 12 уголовных дел по похищению невест, два из которых были доведены до суда. Остальные были прекращены по примирению сторон», - отметили в МВД, отвечая на запрос агентства.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 2017 году было зарегистрировано 27 тысяч правонарушений на бытовой почве.
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