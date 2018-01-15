Родители несостоявшегося самоубийцы выплатят 2,5 млн автомобилисту в ВКО

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lado 15 Января 2018 в 14:12:25
Попытка молодого человека покончить жизнь самоубийством в Усть-Каменогорске обернулась судебным разбирательством, сообщает Устинка LIVE.
Парень выпрыгнул с 16-го этажа жилого комплекса, но по счастливой случайности упал на автомобиль марки Land Cruiser Prado, благодаря чему остался жив. Хозяин авто подал на родителей подростка в суд. Инцидент произошел 25 августа 2017 года на улице Протозанова.
"Тогда было неясно, как молодой человек упал с высотки, и все только поражались его везучести — крыша внедорожника буквально спасла ему жизнь. Однако когда от хозяина машины поступило заявление в суд о возмещении ущерба, выяснилось, что прыгнувший страдает психическим заболеванием и намеренно пытался свести счеты с жизнью. А так как на тот момент парень просто не отдавал отчета своим действиям, то выплатить ущерб придется родителям", - пишет издание.
Суд решил, что родители должны выплатить истцу 2,5 млн тенге, потому как они знали о психическом состоянии своего сына, но мер для его лечения не предпринимали.
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