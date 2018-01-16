Нас по одному заводили к Бишимбаеву – подсудимый предприниматель

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danilov 16 Января 2018 в 10:52:38
Подсудимый предприниматель Бауржан Есмуханов попросил слова в суде.
Он дополнил свои показания после выступления экс-министра нацэкономики РК, экс-председателя правления холдинга "Байтерек" Куандыка Бишимбаева.
"Выслушав показания подсудимого Бишимбаева о том, что 24 августа 2015 года было обычное рабочее совещание, хочу дополнить свои показания. 24 августа при встрече с Бишимбаевым и Жаксыбаевым в конференц-зале холдинга "Байтерек" никакие вопросы, относящиеся к коммерческой тайне, не поднимались, как говорит Бишимбаев. Протокольщиков там не было, только Бишимбаев и Жаксыбаев. И вопрос был только один: выполняем ли мы свои обязательства по предоставлению откатов. Нас по одному заводили к Бишимбаеву", – сказал Бауржан Есмуханов на заседании суда.
Он заявил, что коттедж и баня для развлечений построены на деньги Project City Group.
"Поэтому мы возмущены, что так нагло отказываются от всего и всех нас обвиняют во лжи. Это доказано следствием, и теперь понимаю, почему нас торопили с деньгами. Срочно! Вынуждали нас платить, потому что Бишимбаеву строили баню. То, что баню строили ему, это понятно из записей НСД (негласных следственных действий). Везде в разговорах говорят о нём и о том, что надо с ним согласовывать обустройство и так далее", – продолжил он.
По словам Бауржана Есмуханова, на тот момент экс-председатель правления АО "Байтерек Девелопмент" Бахыт Жаксыбаев , управляющий директор Дильрух Анарбай и главный менеджер дирекции инвестиционных проектов Садуахас Сапарымбетов не знали, что их прослушивают.
"Ваша честь, со слов Бишимбаева, он один невиновен, а все остальные 22 человека виновны. Это не так. Нас обвиняют во лжи. Мы строители, по своей доброй воле не носили откаты. Если бы у сотрудников АО "Байтерек Девелопмент" не было задачи по сбору денег, они бы так нагло не требовали. Ничего не боялись в тот момент. Из этого можно сделать вывод, который и сделали строители, что председатель правления холдинга "Байтерек" Бишимбаев был в курсе и покрывал своих подчинённых. Поэтому они так смело всё делали", – считает Есмуханов.
Он вспомнил, что после совещания заходил к Анарбаю и говорил ему, что Бишимбаев знает о взятках.
"И Анарбай предупреждал, что мы на контроле и нельзя подводить его. Я просто возмущён, что во всеуслышание именно меня обвиняют, что лгу, что Жаксыбаева не знал. С ним познакомился ещё в феврале 2015 года в Алматы, когда был там по своим делам. Тогда Анарбай меня с ним познакомил", – продолжил бизнесмен.
Бишимбаев спросил у Есмуханова, почему он встречался с Анарбаем. Предприниматель пояснил, что работу на стройке останавливали, и поэтому они созванивались.
"Никакой встречи с Есмухановым и Жаксыбаевым никогда не было, совещание было, протокол есть, показания", – заявил Бишимбаев.
44-летнего Бауржана Есмуханова обвиняют в даче взятки. Он раскаялся, признал вину и заявил, что ему нет смысла лгать. Как утверждает Есмуханов, он по устной договорённости с Канатом Смагуловым управляет Project City Group, но в органах юстиции как соучредитель компании не зарегистрирован.
10 января Бишимбаев рассказал, что с 2010 по 2017 год заработал 273 млн тенге. Он участвовал в строительстве коттеджа в складчину с друзьями, деньги якобы платил из собственных средств и не брал взяток.
Бишимбаева обвинили в том, что на взятки построил дом в посёлке Косшы под Астаной. Земельный участок был зарегистрирован на его тёщу. Помимо этого его двоюродный брат Султан Нурлыбек стал посредником при передаче взятки в два млн долларов при строительстве стекольного завода в Кызылорде, который курировал Бишимбаев. Ещё один млрд тенге украли, когда строили завод.
По данным Нацбюро по противодействию коррупции, по эпизоду АО "Байтерек Девелопмент" общая сумма взяток составила 350 млн тенге за лоббирование интересов подрядных организаций при строительстве арендного жилья.
https://informburo.kz/novosti/nas-po-odnomu-zavodili-k-bishimbaevu-podsudimyy-predprinimatel.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 16.01.2018 в 11:57:29 # 655437
только слова и никаких вещественных доказательств в виде видеосъемки не производилось т.к. бизнесмены сами дают взятку ради того чтобы урвать кусок с бюджета. вопрос стоит о том дали взятку или вымогали!!!
GogaAshkenaz 16.01.2018 в 12:52:11 # 655462
Цитата: Manitu от 16.01.2018 12:46:47
Всю компанию, и тех кто давал, и тех кто брал в одну общую камеру. И не кормить, пусть жрут друг друга. И показывать это три раза в день, в обязательном порядке, тем кто ещё в кабинетах.
Всю компанию, и тех кто давал, и тех кто брал в одну общую камеру. И не кормить, пусть жрут друг друга. И показывать это три раза в день, в обязательном порядке, тем кто ещё в кабинетах.
хотя бы на площади по 100 ударов кнутом по заднице дали бы с трансляцией на хабаре...