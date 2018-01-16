Читатель, перед именем твоим...

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GoodZone 16 Января 2018 в 13:50:54
В удивительную ситуацию попали два алматинских врача, обратившиеся за помощью в нашу газету. Гульнар ТОКАЕВА и Жарас ТЕЗЕКБАЕВА (на снимке) трудились в городской поликлинике № 4, однако после смены главврача одна из них потеряла работу, а другая оказалась на грани увольнения, о чем они и решили рассказать общественности. Наше издание опубликовало статью (см. “Скорая прокурорская помощь требуется врачам и пациентам одной из крупнейших государственных поликлиник Алматы”, “Время” от 27.10.2016 г.), и после этого героини материала оказались втянуты в еще более неприятную для них историю...
Как оказалось, статья о двух врачах, у которых возникли проблемы в городской поликлинике № 4 Алматы, попала на глаза некоему Жанболату ЕСМАГАНБЕТОВУ, работавшему в одном из ТОО обычным менеджером. 48-летний мужчина настолько проникся бедой докторов, что решил с ними связаться. В тот же день, прихватив с собой газету, Есмаганбетов отправился в медицинское учреждение, чтобы найти Гульнар Токаеву и Жарас Тезекбаеву. Ни той ни другой на месте не оказалось, но внимательный читатель оставил свой телефон одной из медсестер, чтобы та передала координаты врачам, а заодно объяснил на словах, что он, дескать, может помочь женщинам в их нелегкой ситуации. И Есмаганбетову вскоре перезвонили.
Жанболат назначил встречу с дамами неподалеку от редакции “Времени”. То ли пытался таким образом показать, что имеет отношение к нашему изданию, то ли хотел, чтобы его ассоциировали с другим важным учреждением неподалеку - зданием филиала партии “Нур Отан”. Токаевой и Тезекбаевой он сообщил, что занимает серьезную должность в этой партии, и даже продемонстрировал свое удостоверение члена антикоррупционного совета. Что любопытно, чуть раньше Есмаганбетов представился... спецпрокурором! Немудрено, что у докторов голова пошла кругом - они только что выступили на всю страну в газете, и тут же к ним пришла подмога в лице то ли прокурора, то ли партийного вожака, который гарантирует, что решит их проблему с работой!
В тот момент одна из врачей как раз судилась со своей начальницей, и Жанболат Есмаганбетов с видом знатока объяснил ей, что добиваться правды в юридических инстанциях бесполезно: дескать, все уже давно куплены и проплачены. А вот если подключить правильных людей в госорганах, тогда ситуация может разрешиться. Например, можно организовать проверку поликлиники - и аудиторы, мол, обязательно найдут нарушения. Дело за малым - надо оплатить жилье проверяющим...
По всей видимости, “борец с коррупцией” и одновременно “спецпрокурор” произвел такое впечатление на женщин, что они поверили каждому его слову. Более того, одна из них даже спросила, нельзя ли помочь с поиском работы для ее супруга. Есмаганбетов, разумеется, тут же пообещал ему очень хорошее место при Министерстве здравоохранения. Но не бесплатно. Дамы решили немного подумать.
Спустя несколько дней они снова встретились, и на этот раз познакомиться с большим человеком из “Нур Отана” решил тот самый супруг одной из докторов, которому была нужна работа. Они обсудили все цифры и договорились. Есмаганбетов попросил 2000 долларов за трудоустройство безработного мужа и по 155 000 тенге у каждого врача на “оплату жилья аудитора”, который наведет порядок в четвертой поликлинике. Кроме этого всемогущий Есмаганбетов поставил обязательное условие: оба уволенных медработника должны в обязательном порядке вступить в “Нур Отан”, тогда, дескать, он сможет им помочь.
А уже на следующей встрече мужчина получил деньги - 390 000 тенге собрал безработный супруг одной из врачей, а женщины смогли дать чуть больше 200 000 на двоих. В середине ноября (то есть через месяц после выхода статьи во “Времени”) Жанболат снова собрал “клиентов” и попытался выманить у них немного денег на неожиданно возникшие расходы, но брать, по всей видимости, уже было нечего.
Как нетрудно догадаться, после получения денег Есмаганбетов исчез. Номер его телефона молчал, соответственно, и проблемы врачей с начальством в поликлинике никак не разрешались. А где-то через полгода Жарас Тезекбаевой позвонили из “Нур Отана”: “Куда вам можно привезти ваши членские карточки?” То есть Есмаганбетов действительно обратился в партию с заявлениями от имени Тезекбаевой и Токаевой с просьбой принять их в ее ряды. И их приняли!
Правда, это было единственное обещание, выполненное Есмаганбетовым. Прождав еще некоторое время, врачи решили обратиться в правоохранительные органы с жалобой на мужчину. И его очень быстро нашли.
Жанболат Есмаганбетов не стал упираться и сразу же признал свою вину. Он вернул все деньги, которые смог выманить у наивных медработников, и попросил судью Медеуского райсуда Алматы Даурена МАУКЕЕВА не лишать его свободы. С учетом чистосердечного раскаяния мошенника и полного погашения ущерба суд посчитал возможным назначить ему наказание в виде трех лет условного срока. Нам же остается только констатировать: “Время” внимательно читают не только добропорядочные граждане, но и мошенники. Будьте бдительны!
Михаил КОЗАЧКОВ, фото с интернет-ресурсов, Алматы
http://www.time.kz/articles/nu/2018/01/15/chitatel-pered-imenem-tvoim