За перепосты обнажёнки более 1000 человек могут получить до двух лет тюрьмы

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SPYKER X 16 Января 2018 в 16:16:54
С точки зрения закона публикация и распространения пикантного видео в сети без согласия его участника или участников считается хулиганством, и за такое «хулиганство» наказание в Дании уже понесли более 1000 человек. Это самый масштабный случай такого рода в истории.
Согласно данным полиции, в этом году через Facebook Messenger было отправлено два видеоролика и одна фотография с участием двух 15-летних молодых людей, видео было передано по сети сотни раз. Всего в распространении видео обвиняется 1004 молодых человека, 800 из них — мужчины.
«Порноместь»: кто-нибудь выкладывает в сеть фото бывшей подружки. Другие – комментируют
Многие из тех, кто поделился видео, сделали это один раз, тогда как другие поделились видео сотни раз — они знали, что они делают, понимая, что это незаконно. Сообщается, что в Facebook поступили сообщения о распространении роликов и компания уведомила власти США. Затем информация была отправлена через Европол в датскую полицию, которая инициировала собственное расследование.
За распространение такого рода контента согласно датским законам можно сесть в тюрьму на срок до двух лет. Впрочем, в данном случае обвиняемые получат не более 20 дней лишения свободы, однако будут добавлены в список правонарушителей на следующие 10 лет.
Сейчас Facebook тестирует новую систему, которая будет препятствовать тому, чтобы ваше обнаженное фото оказалось на Facebook, будь то по вашей воле, или, что важнее, без вашего согласия. Пока Facebook не может автоматически распознавать, загружаете ли вы обнаженную фотографию или фото в обтягивающем костюме телесного цвета.
https://hi-tech.mail.ru/news/facebook-pornomest/?from=push
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 16.01.2018 в 17:03:46 # 655504
такие вещи говорят о комплексах людей.
Freeman_kep 16.01.2018 в 18:00:07 # 655521
Цитата: Freeman_kep от 16.01.2018 18:00:07Речь идет о мести.... !
Ну так не надо снимать обнаженки и тем более выкладывать в сеть, тогда и не будет подобного. Если уж такие любители хом видео, то храните на отдельном жестком диске
Ну так не надо снимать обнаженки и тем более выкладывать в сеть, тогда и не будет подобного. Если уж такие любители хом видео, то храните на отдельном жестком диске
Речь идет о мести.... !
Скорее о подленьких дущёнках.
"Не съем - так понадкусываю"