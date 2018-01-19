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Американская пара держала в неволе 13 детей, приковывая их к кроватям. Об этом стало известно, когда их дочь смогла сбежать
Manitu 19 Января 2018 в 17:53:49
Утром 14 января на номер экстренной службы 911 позвонила 17-летняя девушка из города Пэррис, расположенного в 70 милях (примерно 110 километров) к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Она сообщила, что сбежала из дома, где ее родители силой удерживают еще 12 ее братьев и сестер.
Непонятно:13 детей истощенных и запуганных "долгие годы" не видели соседи?
Не пойми что. Где-то ювенальная юстиция лишает родительских прав за синяк на попе, отсутствие апельсинов в меню или даже "чрезмерную материнскую любовь", а где-то не видят концлагерь? Как такое может быть?
Они в школу ходили вообще?
Скорее всего нет. Если их приковывают. Откуда фотки тогда?
Скорее всего родила она 12 детей,потом они "проснулись" и крышу снесло окончательно. Странная история. Как дети с ума не сошли от такого
На фотографиях вроде все такие счастливые!? Странная история.