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Драма вокруг выселения активиста
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Гость 17 Января 2018 в 16:23:11
В Алматы судоисполнители пытались выселить активиста Дильнар Инсенову из квартиры. Она отказалась покидать жилье и грозила выброситься с многоэтажки.

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  arhar 17.01.2018 в 21:21:25   # 655661
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  Ал 18.01.2018 в 01:20:27   # 655680
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