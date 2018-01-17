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Закона.Нет
Драма вокруг выселения активиста
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Абв
Абв
Абв
Гость 17 Января 2018 в 16:23:11
В Алматы судоисполнители пытались выселить активиста Дильнар Инсенову из квартиры. Она отказалась покидать жилье и грозила выброситься с многоэтажки.
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arhar
17.01.2018 в 21:21:25
# 655661
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Ал
18.01.2018 в 01:20:27
# 655680
Цитата:
arhar
от
17.01.2018 21:21:25
Где Асеке с претензиями к оффтопам?
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