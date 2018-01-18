Кто инициировал атаку на финансы Казахстана?
danilov 18 Января 2018 в 16:09:32
На момент публикации статьи в Европе арестованы казахстанские активы на сумму около $27,9 млрд. Указанные активы заморожены по искам, которые подала сторона молдавско-гибралтарского бизнесмена Анатола Стати. При этом можно увидеть некую связь между потенциальным риском потерять государственные средства и декабрьским поручением президента страны вернуть в страну более $23 млрд зарубежных средств компаний, в которых правительство участвует как акционер.
Опыт России и ряда других стран показывает, что подобные судебно-финансовые тяжбы – и, как следствие, потери – могут иметь многолетнюю историю. За что Казахстан лишили иммунитета и причислили к странам-изгоям, наверное, вопрос больше политический, но кто инициировал атаку на финансы страны – вопрос открытый.
В настоящее время речь идет о средствах Национального фонда РК, замороженных в Бельгии американским Bank of New York Mellon в размере $22,6 млрд, акциях KMG Kashagan B.V., дочерней компании АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», на сумму $5,2 млрд, а также об акциях в шведских публичных компаниях общей стоимостью около $100 млн, принадлежащих казахстанскому правительству и хранившихся в Skandinaviska Enskilda Banken. В том числе речь идет и о казахстанской доле в Люксембургской группе Eurasian Resources Group.
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Более того, если верить опубликованному в декабре интервью одного из PR-консультантов молдавского бизнесмена, шведский судебный исполнитель уже начал продавать вышеупомянутые акции.
С какого Стати?
Спор основан на Договоре к Энергетической хартии (ДЭХ) и был инициирован молдавским бизнесменом Анатолем Стати, его сыном Габриэлем Стати и двумя принадлежащими им компаниями. Казахстан является участником ДЭХ с 1998 года. Иностранные инвесторы из стран-подписантов защищены в Казахстане в соответствии с правовым режимом ДЭХ. Документ предусматривает, что инвестиции не могут быть экспроприированы, национализированы или подлежать мерам, действие которых эквивалентно экспроприации или национализации, если только экспроприация не является законной.
История давняя. Бывший партфункционер из Молдовы в 1994 году создал промышленно-финансовую группу ASCOM и занялся геологоразведкой в Туркменистане, затем, гораздо позже, – в Южном Судане и Иране. В Казахстан группа пришла в 1999 году. При этом офшорной компанией семьи Стати Tristan Oil Ltd были приобретены компании «Казполмунай» «Толкыннефтегаз», дающие права на разведу и добычу на нефтяном месторождении (Боранколь) и на газовом месторождении (Толкын) в Мангистауской области. Также компания инвестировала в строительство завода по переработке сопутствующего сжиженного газа.
По данным СМИ, группе молдавского бизнесмена было сделано предложение продать бизнес отечественной компании. Но в ответ Стати занялись поиском внешнего покупателя, который был бы готов предложить значительно больше. Как результат – сделка не состоялась.
Но в 2008 году в результате проверок регулирующих органов Tolknynneftegaz и Kazpolmunay обвинили в нарушении налогового законодательства. Финансовая полиция выяснила, что трубопроводы группы являются магистральными, а не промысловыми, что противоречило имевшимся лицензиям.
В 2009 году издание «Молдавские вести» опубликовало письмо, отправленное, по данным редакции «МВ», 6 октября 2008. Автор – Владимир Воронин, адресат – Нурсултан Назарбаев. В письме говорится о том, что бизнесмен Стати спрятал доходы от предыдущей деятельности в Румынии, Туркменистане и офшорных зонах, а затем стал казахстанским инвестором. Далее следует заявление: «В последнее время, чтобы обеспечить своему бизнесу политическое прикрытие, А. Стати стал вмешиваться в формирование кадровой и внешней политики Молдовы, создавая коррумпированное лобби сторонников заключения межгосударственных торговых соглашений с субъектами, подвергнутыми санкциям ООН. Он осуществляет и финансирует пропагандистские акции, в нетранспарентной форме финансирует политические формирования, находящиеся в оппозиции нынешней власти». Выглядит данная публикация весьма странно, особенно если учесть, что в конце этого года инвестор Стати подпал под перекрестный обстрел проверок.
В июне 2009 года Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью выяснило, что «в результате осуществления безлицензионной деятельности, связанной с эксплуатацией магистральных нефтегазопроводов, руководителями ТОО «Казполмунай» и ТОО «Толкыннефтегаз» в период 2002–2008 гг. был извлечен незаконный доход на сумму свыше 147 млрд тенге, который по приговору суда подлежит взысканию в доход государства». Ранее был арестован директор ТОО «Казполмунай» Сергей Корнегруца, три сообщника объявлены в международный розыск. Как недавно писала газета «Время», четырехлетний срок директор не отсидел – ему был организован побег из Казахстана.
Отстоим свое
Интересна позиция Минюста РК. 5 октября 2017 года было опубликовано сообщение о том, что Республика Казахстан подала жалобу по гражданскому рэкету (RICO) в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, против молдавского бизнесмена Анатола Стати, его сына Габриэля Стати и двух их компаний – Ascom Group, SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd.
Дело в том, что сторона Стати добилась арбитражного решения в свою пользу в арбитражном трибунале в Стокгольме 19 декабря 2013 года. Трибунал частично удовлетворил требования А. Стати и связанных с ним лиц и присудил им около $500 млн. Полная сумма исковых требований составляла более чем $4 млрд. Казахстан инициировал отмену Арбитражного решения в Апелляционном суде «Свеа» в Стокгольме, так как решение было принято в нарушение Арбитражного регламента Стокгольмской торговой палаты. Более того, сторона Стати лжесвидетельствовала перед международным арбитражным трибуналом. Казахстан посредством процедур раскрытия доказательств в США получил информацию и документы, которые показали, что Стати в течение многих лет разворачивал в нашей стране масштабную мошенническую схему. Также Генеральной прокуратуре РК удалось получить дополнительные материалы от правоохранительных органов Латвии, доказывающие криминальную схему Стати. Все это было презентовано шведским судебным органам. Однако доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года Апелляционный суд «Свеа» оставил решение в силе. Более того, Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Республики Казахстан об обжаловании этого решения.
В свою очередь Казахстан инициировал судебный процесс в США в целях возмещения убытков, причиненных РК в результате нарушения Стати законодательства США об организованной преступной деятельности, а также вынесения судебного приказа в отношении Стати, запрещающего принудительное исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем. При этом сообщается, что оппоненты Казахстана в этом деле начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии.
По мнению казахстанской стороны, все это идет вразрез с решением Высокого суда Англии, который признал, что Арбитражное решение было получено мошенническим путем.
Судебный боевик
Впрочем, основной судебный «экшен» начался чуть раньше. В ходе продолжающегося исполнительного производства в Англии Республика Казахстан подала ходатайство о включении полученных данных о мошенничестве и подаче заявлений о нарушении публичного порядка. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил, что имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путем. Высокий суд дал указания относительно судебного разбирательства по фактам мошенничества, которое начнется в октябре 2018 года и к которому в настоящее время ведется подготовка.
После данного решения Высокого суда Англии Стати незамедлительно инициировал судебные разбирательства, запрашивая наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, штата Нью-Йорк, Швеции, не раскрывая при этом информацию о выводах Высокого суда Англии о наличии достаточных доказательств фактов мошенничества.
Также казахстанский Минюст заявляет, что Стати инициировал производства по применению принудительных мер в Бельгии и Нидерландах, чтобы обойти решение английского суда, и сделал своей целью активы в Великобритании, а именно активы, находящиеся на кастодиальном хранении банка Bank of New York Mellon в соответствии с соглашением, заключенным с Национальным банком Республики Казахстан.
8 сентября 2017 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Нидерландах. 13 октября 2017 года Суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении аналогичного временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Бельгии. Первоначально банк Bank of New York Mellon ответил на оба постановления о наложении ареста, что они не имеют силы.
30 октября 2017 года банк Bank of New York Mellon неожиданно изменил эту позицию и добровольно согласился заморозить средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального Банка Республики Казахстан. МЮ РК при этом сообщило, что «Bank of New York Mellon нарушает свои договорные обязательства перед Национальным Банком Республики Казахстан». В рамках ускоренной процедуры Республика Казахстан и Национальный банк Республики Казахстан подали ходатайство в Высокий суд Англии о вынесении судебного определения о том, что банк Bank of New York Mellon не имел права замораживать средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального банка Республики Казахстан. Однако английский суд отклонил неотложные требования Казахстана о принуждении Bank of New York Mellon разблокировать упомянутые активы Национального фонда и предотвратить их передачу сторонам Стати.
Как Национальный банк, так и Республика Казахстан в настоящее время рассматривают возможность обжалования этого решения суда.
МЮ РК отмечает: «Судебные процессы по признанию и приведению в исполнение решения арбитражного трибунала займут определенное время. В любом случае риски Республики Казахстан ограничиваются суммой арбитражного решения – $497 658 101 плюс проценты, определенные как шестимесячные проценты по казначейским бумагам США, начиная с 30 апреля 2009 года до даты полного погашения, а также 50% судебных издержек Стати на сумму $8 975 496,40. Республика будет использовать все имеющиеся возможности для оспаривания принудительного исполнения точно так же, как это удалось сделать в Великобритании. В рамках процессов по рассмотрению фактов мошенничества Стати Республика будет добиваться возмещения всех убытков, в том числе связанных с замораживанием активов».
Потемкинский завод
Решение английского суда можно считать ключевым. 6 июня 2017 года Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда правосудия («Английский Суд») вынесла решение в пользу Республики Казахстан.
Доказательная база казахстанской стороны следующая: «Процесс раскрытия информации, инициированный в США, позволил Республике получить данные, доказывающие мошенническую схему с вовлечением ГПЗ. Согласно новым доказательствам, Стати, используя английскую компанию-пустышку Perkwood (по словам министра юстиции РК Марата Бекетаева, компания, несмотря на то, что получила за строительство ГПЗ несколько десятков миллионов долларов от компании Стати, в Англии сдавала нулевые отчеты и просуществовала всего несколько лет. – «Къ»), мошенническим образом завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства ГПЗ, на сумму более $100 млн. В действительности оборудование было произведено и поставлено добросовестно действовавшей независимой немецкой компанией лишь за малую часть этой суммы. Другие мошеннические действия включали выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере $ 44 млн и оплату за не существовавшее оборудование в размере $ 72 млн. Эти фиктивные суммы были отражены в проверенной финансовой отчетности компаний Стати. Таким образом, доказательства позволяют предположить, что истцы создавали крупные денежные потоки, которые были направлены в пользу Стати за пределы Казахстана. Строительство ГПЗ было частично финансировано за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций компанией Стати. Стати привлек более $400 млн от держателей облигаций для своих операций в Казахстане, скрыв при этом мошеннические действия. Также Стати скрыл, что подставная компания Perkwood была аффилированной компанией. Стати позволил себе первоначально скрыть этот факт от апелляционного суда Швеции, к которому государство обратилось для аннулирования арбитражного решения».
На недавнем пресс-брифинге в Астане глава МЮ РК отметил: «Деньги, которые он должен был вложить в строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ), он не вложил, он вывел их на счета в латвийском банке. А в арбитражном решении одна часть компенсации – это именно компенсация за ГПЗ. И в арбитражном решении стоимость этого недостроенного ГПЗ оценивается в $230 млн. По нашим данным, на счета в латвийском банке выведено $167 млн, то есть уже стоимость ГПЗ искажена».
Однако, поскольку доказательства запоздали, 9 декабря 2016 года суд Швеции отказал в отмене арбитражного решения. Определив, что в решении шведского суда вопрос по существу не был разрешен, английский суд пришел к выводу, что шведский суд не рассмотрел предполагаемые факты мошенничества и что стандарты публичного порядка Швеции и Англии различаются. Шведский суд заключил, что даже если Стати намеренно «ввел в заблуждение» арбитров, это не дает основания для отмены арбитражного решения. Английский суд пояснил, что такой подход не соответствует стандарту английского публичного порядка.
27 июня 2017 года тот же английский суд отклонил ходатайство А. Стати и других о разрешении на обжалование решения суда от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан, когда английское правосудие поддержало РК в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 года, подтвержденное апелляционным судом Швеции, могло быть основано на мошенничестве и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии. Английский суд не посчитал состоятельным ни один из четырех доводов истцов в поддержку возможного апелляционного иска.
По мнению независимых британских юристов, в данном случае имела место нестандартная коллизия, которая позволила казахстанской стороне, получившей в США и Латвии новые доказательства, ходатайствовать об отмене арбитража, который по своему определению должен быть конечной инстанцией. К сожалению, тут может быть нарушен принцип английского права – «исключение государственной политики». То есть даже если мошенничество было признано, оно было признано после вынесения арбитражного решения.
В международном арбитраже ведется длительная дискуссия о том, насколько суд должен следовать решениям суда при рассмотрении вопроса об исполнении арбитражного решения, вынесенного в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией. Однако когда дело доходит до государственной политики, каждая юрисдикция имеет право использовать свой собственный подход в отказе от принудительного исполнения (или отмены) иностранных арбитражных решений. Если утверждения о мошенничестве остаются в силе, для английского суда открыт отказ от исполнения решения, независимо от позиции других судов по аналогичным вопросам.
Также аналитики кивают за океан, полагая, что окончательное решение останется за районным судом США по округу Колумбия. 30 сентября 2014 года Стати подал ходатайство в Федеральный суд США для подтверждения шведского арбитражного решения. Однако 5 августа 2016 года судья Эми Джексон Берман придержал решение, ожидая решения шведского апелляционного суда. Еще в начале прошлого года молдавский бизнесмен мог рассчитывать на положительное решение. Впрочем, с новой доказательной базой казахстанской стороны это уже вызывает сомнения. Теперь американский суд будет ждать решения английского суда после слушаний в октябре 2018 года.
Опыт соседей
Как пишет аналитик Сергей Смирнов в издании «Ритм Евразии», подобные прецеденты случались и с Ираном, и с Ливией, чьи активы были заморожены США. Даже Кыргызстан попал в подобную коллизию: по иску турецких инвесторов за потерю гостиничного комплекса в этой стране были заморожены акции и дивиденды государства в Centerra Gold Inc.
В 2005 году компании, которые владели суммарно 51% ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. И в июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски и обязал Россию выплатить $50 млрд.
Летом 2015 года судебные приставы Бельгии наложили арест на все госимущество РФ, кроме диппредставительств, по иску акционеров компании ЮКОС на 1,7 млрд евро. Затем к подобным действиям судебные органы перешли во Франции и других странах, поскольку бывшие инвесторы ЮКОСа обещали добиваться компенсации в $50 млрд путем конфискации российского имущества в странах ЕС и США.
Видимо, юридический инструментарий в Европе не дал результатов, поэтому Россия перешла к «зеркальным» мерам: в ноябре Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовывать принцип взаимности в части ограничения юрисдикицонного иммунитета иностранного государства и его имущества в России. Так, российским судам (ВС РФ, федеральным судам общей юрисдикции, арбитражным судам) предоставлена возможность ограничивать юрисдикционный иммунитет иностранного государства в случае, если в этом иностранном государстве России предоставляется юрисдикционный иммунитет в ограниченном объеме. Давать заключения по вопросам предоставления юрисдикционных иммунитетов РФ в иностранном государстве будет МИД России.
Опыт российской стороны важен для Казахстана, поскольку решения гаагского арбитража отменены Окружным судом Нидерландов.
Текущая ситуация
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев полагает, что для Казахстана пока нет никаких рисков относительно доли в нефтегазовом месторождении Кашаган в рамках судебных разбирательств. Так, по его словам, дивиденды, начисляемые на акции, не должны были поступать в республику, а идти на спецсчет. Но дивиденды в ближайшее время начислять и не предполагалось. Предполагалось, что стороны – Казахстан и другие инвесторы – будут получать прибыль. Казахстан – в виде профит-ойла (часть нефти, которая формирует доход инвестора и идет в бюджет республики, – «Къ»), а те компании, которые вложились в этот проект, – в виде кост-ойла (нефть, необходимая для компенсации расходов инвестора и его мотивации для последующей разработки месторождения. – «Къ»).
Однако Казахстану предстоит длительная работа в рамках оспаривания решения Стокгольмского суда об аресте $28 млрд, принадлежащих РК. Об этом и говорит будущая дата разбирательства по фактам мошенничества, начало которого намечено на октябрь.
Министр также добавил, что на замороженные активы Нацфонда дивиденды начисляются и поступают на специальный исковой счет. Отметим, по данным Минфина, на конец 2017 года объем Нацфонда оценивается в $70 млрд. При этом использовалось для нужд страны 13,4 млрд.
В заключение отметим, что редакция "Къ" продолжит отслеживать историю правительства Казахстана и группы А.Стати. Мы отправили официальные запросы во все профильные ведомства и ждем новых ответов.
https://www.kursiv.kz/news/vlast1/delo-stati-kto-iniciiroval-ataku-na-finansy-kazahstana/