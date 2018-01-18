Кто инициировал атаку на финансы Казахстана?

Из-за пятьсот миллионов баксов арестовали счета на 22 млрд. тенге. Ну так это у нас принято было: за какой нибудь штраф арестуют все счета и потом ходи, доказывай, что на часть обязаны были наложить арест. Как государство с нами поступало, так и с ним поступили...