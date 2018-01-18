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Дверь автобуса была заблокирована - ДЧС Актюбинской области о гибели 52 человек
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danilov 18 Января 2018 в 17:14:26
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области сообщили, что причиной пожара в автобусе, унесшего жизни 52 человек, могло стать короткое замыкание в электропроводке. Также спасатели отметили, что в транспорте могло находиться много запасного топлива.

"Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной", - сообщил представитель пресс-службы департамента Виталия Синева.

Также в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому транспорт сразу вспыхнул.

По неофициальной версии, автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна.

Напомним, ЧП произошло 18 января в Иргизском районе на 1068-м километре автодороги Самара – Шымкент. В сгоревшем автобусе погибли 52 человека.

📰 sputniknews.kz, today.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 18.01.2018 в 17:32:15   # 655837
Вчера ехал в маршрутке, запах бензина был в салоне невыносимый. На всякий случай решил найти молоток, чтобы был на виду. Так молотка нет на месте! Конечно будут такие жертвы, когда нет транспортного контроля нормального
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  Поделиться 18.01.2018 в 17:47:22   # 655843
Почему то всегда при крупных дтп на нашей территории, всегда оказываются граждане Киргизии или Узбекистана. Совпадение?
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  332-712 18.01.2018 в 18:15:56   # 655857
рано или поздно подобное должно было случиться.
недавно ехал в Кызыл-Орду. в микроавтобусе. так в салон водила погрузил то ли тосол, то ли омыватель, какие-то трубы, железяки какие-то. мое возмущение потонуло в согласии остальных пассажиров. "ой, тезірек барайыкшы"...

в "больших" автобусах давно боюсь ездить. там еще хуже. лучше переплатить и поездом ехать.
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  старик 18.01.2018 в 19:00:43   # 655882
Все водители выбежали!
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  Софруджу 18.01.2018 в 19:45:18   # 655896
Вот недавно же какой-то случай был тоже с узбеками в автобусе. Кажется, на переезде поездом задавило. Прямо напасть какая-то
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  divan 19.01.2018 в 02:50:22   # 655956
хорошо, они выбежали, не могли взять камень, баллонный ключ, и так далее и разбить стекло? ужс
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