Дверь автобуса была заблокирована - ДЧС Актюбинской области о гибели 52 человек

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danilov 18 Января 2018 в 17:14:26
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"Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной", - сообщил представитель пресс-службы департамента Виталия Синева.
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Также в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому транспорт сразу вспыхнул.
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По неофициальной версии, автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна.
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Напомним, ЧП произошло 18 января в Иргизском районе на 1068-м километре автодороги Самара – Шымкент. В сгоревшем автобусе погибли 52 человека.
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📰 sputniknews.kz, today.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 18.01.2018 в 17:32:15 # 655837
Поделиться 18.01.2018 в 17:47:22 # 655843
недавно ехал в Кызыл-Орду. в микроавтобусе. так в салон водила погрузил то ли тосол, то ли омыватель, какие-то трубы, железяки какие-то. мое возмущение потонуло в согласии остальных пассажиров. "ой, тезірек барайыкшы"...
в "больших" автобусах давно боюсь ездить. там еще хуже. лучше переплатить и поездом ехать.