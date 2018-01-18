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Закона.Нет
Владелец сгоревшего автобуса не имел лицензии и техосмотра
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danilov 18 Января 2018 в 18:03:46
Водитель сгоревшего на автодороге Самара – Шымкент пассажирского автобуса не получал лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки, а также не имел технического осмотра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

"Автобус Kassbohrer Setra Х 335 РСМ, год выпуска: 1989 года, вместимость 59 человек. Владелец Мехтиев Ордухан Сабироглы. В перечне регулярных маршрутов отсутствует. Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)", - сказано в сообщении министерства.

Также известно, что обязательный техосмотр автобуса осуществлялся 17 августа 2015 года, его срок истек 17 февраля 2016 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 18.01.2018 в 18:55:01   # 655877
Про техосмотр можно было и не писать. Все мы знаем как проходят техосмотр.
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  Marvel 18.01.2018 в 19:32:49   # 655895
А вот насчет техосмотра явный пиздеж. Как он ездил без техосмотра? Нереально. Техосмотр 3 000 тг.
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  Mikado 18.01.2018 в 19:48:43   # 655899
Цитата: Marvel от 18.01.2018 19:32:49
А вот насчет техосмотра явный пиздеж. Как он ездил без техосмотра? Нереально. Техосмотр 3 000 тг.


Да нет, все верно.
При проверке сервис выдает эти данные:

Quote:
Номер ТС: x335pcm
Модель: Kassbohrer, Setra
Дата прохождения ТО: 16.08.2015
Окончание действия талона: 16.02.2016


Вопрос в другом: как он два года мотался мимо жолпола и транспортной полиции не только по стране, но и пересекает границы без наличия хотя бы формального техосмотра?
Чудеса.
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  Marvel 18.01.2018 в 21:16:18   # 655914
Мои соболезнования родственникам погибших узбекистанцев.
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  divan 19.01.2018 в 02:53:32   # 655958
даже если бы был техосмотр, это бы ничего не поменяло. разве не знаете как у нас проходит техосмотр?
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