Владелец сгоревшего автобуса не имел лицензии и техосмотра

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danilov 18 Января 2018 в 18:03:46
"Автобус Kassbohrer Setra Х 335 РСМ, год выпуска: 1989 года, вместимость 59 человек. Владелец Мехтиев Ордухан Сабироглы. В перечне регулярных маршрутов отсутствует. Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)", - сказано в сообщении министерства.
Также известно, что обязательный техосмотр автобуса осуществлялся 17 августа 2015 года, его срок истек 17 февраля 2016 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Marvel от 18.01.2018 19:32:49
А вот насчет техосмотра явный пиздеж. Как он ездил без техосмотра? Нереально. Техосмотр 3 000 тг.
А вот насчет техосмотра явный пиздеж. Как он ездил без техосмотра? Нереально. Техосмотр 3 000 тг.
Да нет, все верно.
При проверке сервис выдает эти данные:
Quote:
Номер ТС: x335pcm
Модель: Kassbohrer, Setra
Дата прохождения ТО: 16.08.2015
Окончание действия талона: 16.02.2016
Модель: Kassbohrer, Setra
Дата прохождения ТО: 16.08.2015
Окончание действия талона: 16.02.2016
Вопрос в другом: как он два года мотался мимо жолпола и транспортной полиции не только по стране, но и пересекает границы без наличия хотя бы формального техосмотра?
Чудеса.