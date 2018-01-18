«Грелись паяльной лампой и подрались»

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danilov 18 Января 2018 в 18:07:49
Как рассказал водитель, ехавшие в салоне пассажиры (55 человек) пытались согреться с помощью паяльной лампы. По непонятным причинам, из-за канистры с бензином началась драка — топливо разлилось и моментально вспыхнуло — от искры от лампы. Пламя моментально охватило салон автобуса.
http://www.5-tv.ru/news/178790/
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едридмадрид 18.01.2018 в 18:26:59 # 655862
да и ещё пятерым ( по ходу эти пятера и спаслись) , он что автобус заглох и стоял? ,
тогда почему все другие спали ?
вопросов много , но известно одно этот автобус - явно находился под чей то крышей ( может быть наших чинуш или других контр органов )
с таким числом жертв ( соболезнование ) , да и ещё правительство Узбекистана подключилось ( на контроле у президента),
теперь " крыша" всё будет валить друг на друга
Цитата: едридмадрид от 18.01.2018 18:26:59
чё за херня , как это можно в узком автобусе согреться паяльной лампой ?
да и ещё пятерым ( по ходу эти пятера и спаслись) , он что автобус заглох и стоял? ,
тогда почему все другие спали ?
Зеркальное восприятие окружающей реальности, произошло несчастье, и сразу провокатор орет это чиновники виноваты!
Сам то веришь в то что пишешь?
вопросов много , но известно одно этот автобус - явно находился под чей то крышей ( может быть наших чинуш или других контр органов )
с таким числом жертв ( соболезнование ) , да и ещё правительство Узбекистана подключилось ( на контроле у президента),
теперь " крыша" всё будет валить друг на друга
чё за херня , как это можно в узком автобусе согреться паяльной лампой ?
да и ещё пятерым ( по ходу эти пятера и спаслись) , он что автобус заглох и стоял? ,
тогда почему все другие спали ?
Зеркальное восприятие окружающей реальности, произошло несчастье, и сразу провокатор орет это чиновники виноваты!
Сам то веришь в то что пишешь?
вопросов много , но известно одно этот автобус - явно находился под чей то крышей ( может быть наших чинуш или других контр органов )
с таким числом жертв ( соболезнование ) , да и ещё правительство Узбекистана подключилось ( на контроле у президента),
теперь " крыша" всё будет валить друг на друга
автобус был без системы отопления? что-то не верится..Что тут невероятного? Автобус старый как говно мамонта(29 лет), вот и не работала автономка.
едридмадрид 18.01.2018 в 19:21:45 # 655892
«Автобус KassbohrerSetra с номером Х335РСМ, 1989 года выпуска, вместимостью 59 человек, осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент - город Казань», - говорится в сообщении ведомства.
Rinat1983122 18.01.2018 в 20:02:49 # 655903
Цитата: Rinat1983122 от 18.01.2018 20:02:49
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...
Выскочили через переднюю дверь. Вспыхнуло всё сразу. Камней вдоль дороги не было. Полыхало, что не подойти. Что непонятно-то? Как раз очень понятно! Но ужасно!
Любитель ММА 18.01.2018 в 20:44:10 # 655910
Цитата: Софруджу от 18.01.2018 20:11:49
Выскочили через переднюю дверь. Вспыхнуло всё сразу. Камней вдоль дороги не было. Полыхало, что не подойти. Что непонятно-то? Как раз очень понятно! Но ужасно!
Цитата: Rinat1983122 от 18.01.2018 20:02:49
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...
Выскочили через переднюю дверь. Вспыхнуло всё сразу. Камней вдоль дороги не было. Полыхало, что не подойти. Что непонятно-то? Как раз очень понятно! Но ужасно!
Вам бы в Хабар)))
MишаМашкевич 18.01.2018 в 20:53:51 # 655911
Когда то уже замерзали там узбеки, правда они в голошах были.
За паяльник если взялись,то было до отчаяния холодно
Rinat1983122 18.01.2018 в 21:41:01 # 655922
Цитата: Софруджу от 18.01.2018 20:11:49
Выскочили через переднюю дверь. Вспыхнуло всё сразу. Камней вдоль дороги не было. Полыхало, что не подойти. Что непонятно-то? Как раз очень понятно! Но ужасно!
Цитата: Rinat1983122 от 18.01.2018 20:02:49
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...
Выскочили через переднюю дверь. Вспыхнуло всё сразу. Камней вдоль дороги не было. Полыхало, что не подойти. Что непонятно-то? Как раз очень понятно! Но ужасно!
Ну где 5 там и 10 должны выскачить... при чем тут двери заблокировались,??? Вопрос как выскочили 5... Ваш ответ через дверь... вопрос-а остальные??? Официальный ответ-двери заблокированы... возвращаемся к моему вопросу... дальше... вы дорогу на Иргиз видили??? Там комней немеренно, на видео видно вдоль обочины стоит автобус.... камней там много... дальше... проводка, как вы утверждаете сразу не возгорается... так вот... вопросы теже... а Ваши якобы ответы-не актуальны... не профессиональны....