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«Грелись паяльной лампой и подрались»
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danilov 18 Января 2018 в 18:07:49
Пятому каналу удалось связаться с водителем, который ехал по дороге Самара — Шымкент в Актюбинской области на западе страны. Мужчина рассказал, что сгоревший автобус принадлежал автопредприятию, на которое работает он сам.

Как рассказал водитель, ехавшие в салоне пассажиры (55 человек) пытались согреться с помощью паяльной лампы. По непонятным причинам, из-за канистры с бензином началась драка — топливо разлилось и моментально вспыхнуло — от искры от лампы. Пламя моментально охватило салон автобуса.

http://www.5-tv.ru/news/178790/
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  332-712 18.01.2018 в 18:20:27   # 655859
автобус был без системы отопления? что-то не верится...
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  едридмадрид 18.01.2018 в 18:26:59   # 655862
чё за херня , как это можно в узком автобусе согреться паяльной лампой ?

да и ещё пятерым ( по ходу эти пятера и спаслись) , он что автобус заглох и стоял? ,
тогда почему все другие спали ?

вопросов много , но известно одно этот автобус - явно находился под чей то крышей ( может быть наших чинуш или других контр органов )

с таким числом жертв ( соболезнование ) , да и ещё правительство Узбекистана подключилось ( на контроле у президента),
теперь " крыша" всё будет валить друг на друга

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  Druid 18.01.2018 в 18:46:12   # 655871
Цитата: едридмадрид от 18.01.2018 18:26:59
чё за херня , как это можно в узком автобусе согреться паяльной лампой ?

да и ещё пятерым ( по ходу эти пятера и спаслись) , он что автобус заглох и стоял? ,
тогда почему все другие спали ?

Зеркальное восприятие окружающей реальности, произошло несчастье, и сразу провокатор орет это чиновники виноваты!
Сам то веришь в то что пишешь?

вопросов много , но известно одно этот автобус - явно находился под чей то крышей ( может быть наших чинуш или других контр органов )

с таким числом жертв ( соболезнование ) , да и ещё правительство Узбекистана подключилось ( на контроле у президента),
теперь " крыша" всё будет валить друг на друга

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  kanat7782 18.01.2018 в 19:02:20   # 655884
Мнение: сожгли?!
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  старик 18.01.2018 в 19:04:49   # 655886
Quote:
автобус был без системы отопления? что-то не верится..
Что тут невероятного? Автобус старый как говно мамонта(29 лет), вот и не работала автономка.
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  едридмадрид 18.01.2018 в 19:21:45   # 655892
Сгоревший в Казахстане автобус с гражданами Узбекистана направлялся следовал из города Шымкент в Казань, сообщает Министерство по инвестициям и развитию Казахстана.
«Автобус KassbohrerSetra с номером Х335РСМ, 1989 года выпуска, вместимостью 59 человек, осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент - город Казань», - говорится в сообщении ведомства.
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  Rinat1983122 18.01.2018 в 20:02:49   # 655903
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...
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  Софруджу 18.01.2018 в 20:11:49   # 655904
Цитата: Rinat1983122 от 18.01.2018 20:02:49
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...


Выскочили через переднюю дверь. Вспыхнуло всё сразу. Камней вдоль дороги не было. Полыхало, что не подойти. Что непонятно-то? Как раз очень понятно! Но ужасно!
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  Любитель ММА 18.01.2018 в 20:44:10   # 655910
Цитата: Софруджу от 18.01.2018 20:11:49
Цитата: Rinat1983122 от 18.01.2018 20:02:49
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...


Выскочили через переднюю дверь. Вспыхнуло всё сразу. Камней вдоль дороги не было. Полыхало, что не подойти. Что непонятно-то? Как раз очень понятно! Но ужасно!

Вам бы в Хабар)))
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  MишаМашкевич 18.01.2018 в 20:53:51   # 655911
В Актобе писец холодно. Скорее всего мощность печки не хватило согреть всех.
Когда то уже замерзали там узбеки, правда они в голошах были.
За паяльник если взялись,то было до отчаяния холодно
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  Marvel 18.01.2018 в 21:12:36   # 655913
Ездил я в бородатые годы на не менее бородатых Сетрах с Алтын Орды. Ночью выезжали, поэтому приходилось именно оттуда, поскольку с Автовокзала до Чимкента автобусы уже не ходили. Так в этих автобусах печка реально не гиела практически, а лестницы задней и средней двери были загружены товаром и двери не открывались.
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  Rinat1983122 18.01.2018 в 21:41:01   # 655922
Цитата: Софруджу от 18.01.2018 20:11:49
Цитата: Rinat1983122 от 18.01.2018 20:02:49
НечО не понятно... дверь заблокировалась... а 5 человек как выскочили??? Выбежали могли бы камнями снаружи окна разбить... не понятно... как можно греться паяльной лампой??? Больше вопросов, нежели ответов...


Выскочили через переднюю дверь. Вспыхнуло всё сразу. Камней вдоль дороги не было. Полыхало, что не подойти. Что непонятно-то? Как раз очень понятно! Но ужасно!

Ну где 5 там и 10 должны выскачить... при чем тут двери заблокировались,??? Вопрос как выскочили 5... Ваш ответ через дверь... вопрос-а остальные??? Официальный ответ-двери заблокированы... возвращаемся к моему вопросу... дальше... вы дорогу на Иргиз видили??? Там комней немеренно, на видео видно вдоль обочины стоит автобус.... камней там много... дальше... проводка, как вы утверждаете сразу не возгорается... так вот... вопросы теже... а Ваши якобы ответы-не актуальны... не профессиональны....
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  Saturn 19.01.2018 в 00:13:27   # 655952
Думаю все знают насколько узкие двери в рейсовых автобусах и насколько алчные перевозчики что заполняют чужим товаром салон автобуса буквально блокируя второй выход. Люди наверно пытались согреться паяльной лампой которая была у передней двери (единственного доступного выхода не считая водительской двери), случайно подпалили салон, потом пытались потушить, а увидев как огонь быстро разгорается началась паника и все одновременно метнулись в сторону выхода давя и толкая друг-друга, отчаянно пытаясь выйти первым.
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