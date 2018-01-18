«Грелись паяльной лампой и подрались»

чё за херня , как это можно в узком автобусе согреться паяльной лампой ?да и ещё пятерым ( по ходу эти пятера и спаслись) , он что автобус заглох и стоял? ,тогда почему все другие спали ?Зеркальное восприятие окружающей реальности, произошло несчастье, и сразу провокатор орет это чиновники виноваты!Сам то веришь в то что пишешь?вопросов много , но известно одно этот автобус - явно находился под чей то крышей ( может быть наших чинуш или других контр органов )с таким числом жертв ( соболезнование ) , да и ещё правительство Узбекистана подключилось ( на контроле у президента),теперь " крыша" всё будет валить друг на друга