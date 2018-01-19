Обвиняемый налоговик нашел потерянные миллиарды

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danilov 19 Января 2018 в 12:42:43
Во вторник, 16 января, в апелляционной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда продолжилось рассмотрение дела в отношении заместителя руководителя управления государственных доходов по Усть-Каменогорску Виктора МАЯ и ещё семерых обвиняемых в отмывании денег и нанесении крупного ущерба государству.
На очередном заседании признанный судом первой инстанции виновным налоговик продолжил убеждать суд в том, что в регионе искусственно завышаются цена на каменный уголь с разреза Каражыра.
По его мнению, ликвидация трейдерских фирм, отмывающих деньги, значительно снизит стоимость угля и нагрузку на карманы социально уязвимых слоёв населения.
- Вы посмотрите, что творится с ценами на уголь. Мы, сидя в тюрьме, читаем прессу и видим, что на всех уровнях, вплоть до президента страны поднимается вопрос, почему с углём такая ерунда. Почему он добывается по 1,5 тысячи тенге, а стоит 15? Я же вот суду и прокуратуре эту схему рассказываю и наглядно показываю.(...) Проходит номинально товар через несколько рук, не выходя с базы, и цена накручивается. Где эти контрагенты, трейдеры, которые это проводят? В налоговых документах, если их Департамент госдоходов соизволит показать, всё видно, кто взял эту сумму. Но тех, кто покупает за 1,5 тысячи и продаёт за 15 тысяч спрятали. Вот где потерянные миллиарды, уголь продавали сами себе. Население покупает по цене 15 тысяч за тонну, потому что мы молчим. Причём проверкой это всё доказано. Налоговая это выявила, доначислила, а фирмы сразу обанкротились, - сказал Виктор Май.
Защита обвиняемых настаивает на том, что 4 с лишним млрд, которые требует взыскать с 8 человек прокуратура, уже были начислены фирмам, которые в срочном порядке подверглись процедуре банкротства.
- Уверена, что имеет место судебная ошибка, допущенная судом первой инстанции. На наш взгляд, со стороны обвинения не имелось объективности в расследовании. Настоящие виновники ушли от ответственности. Достаточно провести налоговую проверку и выяснить, какая фирма последней покупала уголь. И установить какие налоги были ей начислены. Эту пирамиду следствие, прокуратура и суд первой инстанции могли изучить, но почему-то не сделали. Трейдерская организации через 6 предприятий покупает уголь у Каражыры, - уверена адвокат Бахытжан ЧАЛАБАЕВА.
К тому же, несмотря на то, что все члены так называемой ОПГ сидят в следственном изоляторе, а их счета арестованы, «угольная схема» продолжает работать и цены на каменный уголь только растут.
Ratel.kz уже писал о том, что ноябре прошлого года налоговику было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём, с отбыванием его в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Сергей ДОЦЕНКО, Николай ХИЖНИЧЕНКО, Алексей ТЕПЛУХИН, Роман СТРОКАТОВ, Ирина КИВЕСТ, Елена ЛИТВИНОВА и Анастасия АБАШКИНА, проходившие по делу как подельники, получили от 5 до 5, 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, все вышеназванные фигуранты дела должны будут возместить государству 1 млрд 506 млн 575 тыс. тенге.
Как оказалось в ходе апелляционных слушаний, прокуратура Восточного Казахстана в корне не согласна с суммой, которую обвиняемые должны выплатить в казну.
По мнению надзорных органов её нужно увеличить до 4 млрд 130 млн 478 тыс тенге.
Потому что суд исключил из суммы ущерба некоторые виды налогов, хотя обвинением было доказано, что схема основана на приобретении угля за одну сумму и продажу - за другую, в несколько раз превышающую закупочную. А весь полученный доход скрывался в сделках по приобретению маркетинговых услуг, то есть сумма налогов, перечисляемых в бюджет занижалась искусственно, заявил на первом слушании представитель обвинения.
Защита обвиняемых подала в апелляционную коллегию ходатайство затребовать в ДГД ВКО акты сверок по трейдерам и, наконец, кого увели от ответственности. Возможно, в этом случае обвинение может рассыпаться.
http://www.ratel.kz/raw/obvinjaemyj_nalogovik_nashel_poterj annye_milliardy
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