Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Января 2018 в 20:58:43
Пограничники Кыргызстана задержали гражданина Китайской Народной Республики, пытавшегося проехать из Казахстана в КР по поддельному паспорту. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Уточняется, что на паспортном контроле задержанный предъявил паспорт гражданина Узбекистана. Пограничник, изучив документ, обнаружил замену фотографии.

«При опросе выяснилось, что 40-летний мужчина является гражданином КНР. Со слов задержанного, поддельный документ он приобрел в Турции. После оформления документов его передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ», — сообщили в Погранслужбе.

https://24.kg/proisshestvija/73626_kitaets_pyitalsya_pereyti_gra nitsu_kyirgyizstana_popasportu_graj danina_uzbekistana/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Enzo 19.01.2018 в 21:06:06   # 656097
Наши куда смотрели?
поощрить (1) | покарать
  arhar 19.01.2018 в 21:09:50   # 656099
Quote:
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции

у чернокожего француза...
поощрить | покарать
  DuMoH 19.01.2018 в 22:41:18   # 656101
Quote:
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции

Если б ему это удалось, о его подвиге тогда никто бы не узнал...
поощрить | покарать
  Рамзес 19.01.2018 в 23:28:18   # 656106
Цитата: arhar от 19.01.2018 21:09:50
Quote:
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции

у чернокожего француза...

Ну дык они такие уже..
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь