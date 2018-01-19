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danilov 19 Января 2018 в 20:58:43
Уточняется, что на паспортном контроле задержанный предъявил паспорт гражданина Узбекистана. Пограничник, изучив документ, обнаружил замену фотографии.
«При опросе выяснилось, что 40-летний мужчина является гражданином КНР. Со слов задержанного, поддельный документ он приобрел в Турции. После оформления документов его передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ», — сообщили в Погранслужбе.
https://24.kg/proisshestvija/73626_kitaets_pyitalsya_pereyti_gra nitsu_kyirgyizstana_popasportu_graj danina_uzbekistana/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции
у чернокожего француза...
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции
Если б ему это удалось, о его подвиге тогда никто бы не узнал...
Цитата: arhar от 19.01.2018 21:09:50
Quote:
у чернокожего француза...
Quote:
Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции
у чернокожего француза...
Ну дык они такие уже..