Стати отказано в обжаловании решения, вынесенного в пользу Казахстана

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едридмадрид 20 Января 2018 в 21:56:23
«11 января 2018 судебная коллегия по гражданским делам Апелляционного суда Англии отклонила ходатайство гражданина Молдовы Стати и других о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017, вынесенного в пользу Республики Казахстан. В своем решении от 6 июня 2017 Высокий суд Англии поддержал Республику Казахстан в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 основано на мошенничестве и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии», — говорится в сообщении на сайте Минюста, на которое ссылается Sputnik.
Ранее, 27 июня 2017, Высокий суд Англии также отказал Стати в возможности подачи апелляции на решение, позволившее рассмотреть факты мошенничества по существу в английском правосудии.
Республика Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018, подчеркнули в ведомстве.
Представление и защита интересов государства по данному делу обеспечивается Министерством юстиции Республики Казахстан с участием международной юридической фирмы Herbert Smith Freehills LLP.
В начале января 2018 окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму $5,2 млрд, принадлежащих фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», в пользу молдавских бизнесменов. Прежнее решение в пользу граждан Молдавии Анатолия и Габриэля Стати, а также их компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd было вынесено 8 сентября 2017.
Суд, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более $500 млн долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств. В декабре обслуживающий активы Нацфонда кастодиан американский Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд.
https://forbes.kz/process/probing/stati_otkazano_v_objalovanii_reshen iya_vyinesennogo_v_polzu_kazahstana/?com