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Закона.Нет
Продавших почку супругов осудили в Астане
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едридмадрид 20 Января 2018 в 22:02:43
В районном суде №2 Сарыаркинского района г.Астана рассмотрено уголовное дело в отношении супругов Е., которые в 2017 году в городе Астана с целью продажи одной из почек супруга Е. за 6 млн тенге, разместили объявление на сайтах в сети интернет.

Затем совершили незаконную сделку по продаже почки за 6 млн тенге, получив оплату в безналичной форме от лица, имитирующего покупателя органа живого лица, сообщает пресс-служба суда города Астаны.

Приговором суда супруги признаны виновными по ст.ст.24 ч.3, 116 ч.2 п.4 УК РК и судом им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

https://bnews.kz/ru/news/prodavshih_pochku_suprugov_osudili_v_astane?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 20.01.2018 в 22:53:15   # 656186
А не осудили тех, кто довел граждан страны до продажи собственного органа? Они наверное выставили на продажу почку от великого отчаяния.
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  Денис222 20.01.2018 в 23:50:36   # 656193
С потрохами им принадлежим...
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  Пермяк 21.01.2018 в 00:00:30   # 656195
Цитата: старик от 20.01.2018 22:53:15
А не осудили тех, кто довел граждан страны до продажи собственного органа? Они наверное выставили на продажу почку от великого отчаяния.

Продавать нельзя! Тока даром можно!☝🏻
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  едридмадрид 21.01.2018 в 00:14:09   # 656196
Цитата: Пермяк от 21.01.2018 00:00:30
Цитата: старик от 20.01.2018 22:53:15
А не осудили тех, кто довел граждан страны до продажи собственного органа? Они наверное выставили на продажу почку от великого отчаяния.

Продавать нельзя! Тока даром можно!☝🏻


ты там сидя попой у себя в России не умничай ,

а лучше прочитай наши Казахстанские законы

Согласно п.3 ст.169 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» купля-продажа тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) человека запрещается.

Согласно ст.116 УК РК совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица является уголовно наказуемым деянием.
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  шымкент 21.01.2018 в 00:36:16   # 656198
Довели народ до продажи по частям
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  шымкент 21.01.2018 в 00:38:03   # 656199
Кстати, почему у меня флаг РФ?
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  Ал 21.01.2018 в 01:10:02   # 656205
Цитата: шымкент от 21.01.2018 00:38:03
Кстати, почему у меня флаг РФ?

Это может произойти, если IP адрес комментатора пересекается с российским диапазоном. Чаще всего этот эффект проявляется, если через VPN в сеть выходить.
Таким образом можно практически мгновенно "перемещаться" по любым странам мира...
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