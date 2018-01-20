Продавших почку супругов осудили в Астане

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едридмадрид 20 Января 2018 в 22:02:43
Затем совершили незаконную сделку по продаже почки за 6 млн тенге, получив оплату в безналичной форме от лица, имитирующего покупателя органа живого лица, сообщает пресс-служба суда города Астаны.
Приговором суда супруги признаны виновными по ст.ст.24 ч.3, 116 ч.2 п.4 УК РК и судом им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.
https://bnews.kz/ru/news/prodavshih_pochku_suprugov_osudili_v_astane?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 20.01.2018 22:53:15
А не осудили тех, кто довел граждан страны до продажи собственного органа? Они наверное выставили на продажу почку от великого отчаяния.
А не осудили тех, кто довел граждан страны до продажи собственного органа? Они наверное выставили на продажу почку от великого отчаяния.
Продавать нельзя! Тока даром можно!☝🏻
едридмадрид 21.01.2018 в 00:14:09 # 656196
Цитата: Пермяк от 21.01.2018 00:00:30
Продавать нельзя! Тока даром можно!☝🏻
Цитата: старик от 20.01.2018 22:53:15
А не осудили тех, кто довел граждан страны до продажи собственного органа? Они наверное выставили на продажу почку от великого отчаяния.
А не осудили тех, кто довел граждан страны до продажи собственного органа? Они наверное выставили на продажу почку от великого отчаяния.
Продавать нельзя! Тока даром можно!☝🏻
ты там сидя попой у себя в России не умничай ,
а лучше прочитай наши Казахстанские законы
Согласно п.3 ст.169 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» купля-продажа тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) человека запрещается.
Согласно ст.116 УК РК совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица является уголовно наказуемым деянием.
Цитата: шымкент от 21.01.2018 00:38:03
Кстати, почему у меня флаг РФ?
Кстати, почему у меня флаг РФ?
Это может произойти, если IP адрес комментатора пересекается с российским диапазоном. Чаще всего этот эффект проявляется, если через VPN в сеть выходить.
Таким образом можно практически мгновенно "перемещаться" по любым странам мира...