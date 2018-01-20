Резня в российских школах: люди в соцсетях знают, почему это происходит

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едридмадрид 20 Января 2018 в 22:55:34
Это уже вторая резня в российских школах за последние пять дней. 15 января в Перми двое подростков в школе устроили драку с ножами. Учительница и одноклассники пытались из разнять, но получили ножевые ранения. В результате пострадали 15 человек.
Федеральные телеканалы тему, которая в любой стране мира со свободной прессой стала бы общенациональной новостью номер один, освещают довольно скупо. И это понятно. Главной темой выпусков новостей нападения в школах сделал только телеканал «Дождь», недоступный подавляющему большинству российских телезрителей.
Симптоматично, что в обоих случаях власти находят главного виновника беспрецедентных актов детского насилия… Вы угадали, это Интернет. Про виновность Интернета (вариант: компьютерные игры) говорят в таких случаях всегда. Так, рассказывая о напавшем в сентябре 2017 года в поселке Ивантеевка на одноклассников и учительницу подростка, СМИ подчеркивали, что он «состоял в группах смерти».
После трагедий в школах Перми и Бурятии «есть вопросы» к злу, которое несет Интернет». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Полиция заявила, что нападения на школы могут быть взаимосвязаны «посредством социальных сетей». При этом сегодня стало известно, что, например, подросток, устроивший резню в школе в Улан-Удэ, несколько лет не заходил во «ВКонтакте».
Более того, получается, что до принятия федерального закона «про 18+», он же «закон о защите детей от вредной информации», таких нападений на школы — с ножами, с топорами, с «коктейлями Молотова» не было. А теперь есть. Почему все эти законы, вводящие цензуру, никак на поведение детей не отражаются, тоже понятно. И власти продолжат борьбу с Интернетом, прикрываясь детьми, хотя дети их не так беспокоят, как инакомыслящие.
Если официальная пресса тему, скорее, замалчивает, то в соцсетях люди не молчат. ЧП в Бурятии сейчас в топе всех обсуждаемых тем в Рунете. «Росбалт Like» собрал наиболее яркие осмысленные высказывания по теме, хотя это было и очень трудно.
Тема и получила такой резонанс, потому что вскрывает сразу множество пороков современного российского общества.
http://www.rosbalt.ru/like/2018/01/19/1675813.html?
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