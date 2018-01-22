Две тысячи женщин изнасилованы в 2017 году, 150 из них старше 50 лет

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едридмадрид 22 Января 2018 в 21:26:45
"В прошлом году 2 085 женщин подверглись сексуальному насилию. Это только те, кто заявил о насилии, то есть примерно 10% от реального числа жертв. При этом по примирению сторон закрыто 914 дел", — рассказала Тансари корреспонденту Sputnik Казахстан, отметив, что к "примирению" женщин часто подталкивают следователи и адвокаты, оказывая давление на жертву.
Также она рассказала о возрасте жертв сексуального насилия.
"Что меня шокировало, в возрасте от 50 до 59 лет — 93 женщины, от 60 и старше — 51. У нас говорят, что насилуют молодых, но мы видим, что это не так, хотя молодые женщины — это самая большая категория.
В возрасте от 18 до 20 лет — 148 человек.
От 21 до 29 лет — 533 женщины, женщины среднего возраста, от 30 до 39 лет — 413 пострадавших", — заключила правозащитница.
https://ru.sputniknews.kz/society/20180122/4343383/dve-tysyachi-zhenshchin-iznasilovano-v-2017-godu-150-iz-nih-starshe-50-let.html
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