В России собака застрелила охотника из его же ружья

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едридмадрид 22 Января 2018 в 22:04:46
Расследованием происшествия занимаются следователи Новоузенского межрайонного отдела СК. А жертвой нелепой случайности стал 64-летний житель Краснокутского района.
- По предварительным данным, вчера, 21 января утром местный житель вместе со своим братом приехал на территорию охотничьего угодья, расположенного в Краснокутском районе, - рассказали журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.
- Там 64-летний мужчина для того, чтобы выпустить собак из багажника, открыл его, при этом в руках он держал ружье. Предположительно в момент перемещения животных из транспортного средства (собаки прыгнули на мужчину) произошло нажатие на курок. С ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, однако по дороге в больницу он скончался.
В настоящее время проводятся по факту гибели охотника проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых следователи надеются установить все обстоятельства произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, однако, скорее всего, в возбуждении дела решат отказать: собаки в России не подлежат уголовной ответственности.
Напомним, это уже не первый случай, когда в России домашние животные стреляют в людей. Так, в январе 2016 года в Волгограде пулю в своего хозяина всадил из ружья обычный баран, которого перевозили в салоне "Жигулей" с целью продажи.
Заряженное огнестрельное оружие лежало рядом на сидении, а животное умудрилось нажать копытом на курок, в результате чего хозяин барана получил тяжелое ранение позвоночника и на всю жизнь останется парализованным.
http://by24.org/2018/01/22/hunting_dog_shooted_a_hunter_in_russia/
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