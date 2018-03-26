Злоупотребление правом среди высших каст

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Марта 2018 в 13:40:53
В Индии действует закон, определяющий особое отношение судебных и полицеских органов к отдельным группам лиц, а именно к высшим кастам и к малочисленным народам (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act). Он предполагает, что даже если обвинение, выдвинутое представителем упомянутых групп, ложное, ответственности не последует. Более того, полиция обязана расследовать дело без составления отчёта для суда.
Такой подход привёл к значительным злоупотреблениям, вызванным простой злобой или местью. В результате за 2015 год 5 347 дел, выдвинутых кастами жрецов и воинов, оказались ложными — то же касается 912 дел, инициированных среди малых народностей. Лишь 26% дел закончилось тюремным сроком, что является результатом воздействия на суд данного закона и кастовой системы в целом. Вместе с этим наблюдается тенденция, когда полиция отказывается рассматривать дела лиц из касты неприкасаемых и сразу же отметает их, как ложные.
Встаёт вопрос: где правда, а где ложь? Где закон о кастах является объектом злоупотребления, а где он просто не работает?
Возможно, в ближайшем будущем индийский законодатель примет ряд нормативных актов для защиты людей от закона о кастах и малых народностях. В любом случае, судьи из Верховного суда уже несколько раз приходили к этой проблеме и намерены всё-таки решить её.
http://www.firstpost.com/india/sc-adding-obstacles-to-indian-justice-system-court-must-avoid-weakening-laws-safeguarding-gender-caste-rights-4404457.html/amp?__twitter_impression=true
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 26.03.2018 13:49:57Ну, у нас есть шанс поменять касту) Как пария вам пишу
Иногда мне кажется, что я живу в Индии... Нас уже тоже давно и надежно разбили на касты...
Иногда мне кажется, что я живу в Индии... Нас уже тоже давно и надежно разбили на касты...
Цитата: GoodZone от 26.03.2018 13:49:57
Иногда мне кажется, что я живу в Индии... Нас уже тоже давно и надежно разбили на касты...
Иногда мне кажется, что я живу в Индии... Нас уже тоже давно и надежно разбили на касты...
У нас касты межполовые, и по наличию денег и власти. Законы написаны для быдла, коем мы все являемся. И исполнение(почитание, выполнение, уважение, содействие) этих законов подлежит быдлу.