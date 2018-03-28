В Бресте выявили и обезвредили «масло» из РФ

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едридмадрид 28 Марта 2018 в 10:06:32
Выпускает там это "масло" даже не государственный молочный комбинат, а частники - некое ООО "Альянс" из города Нурлат, что уже само по себе подозрительно. Еще страшнее оказались результаты лабораторного исследования.
- На упаковке значится, что в ней содержится масло сладко-сливочное "Традиционное" с массовой долей жира 82,5%, высшего сорта, - рассказали журналистам в Брестской областной инспекции Госстандарта Беларуси. - Однако исследование показало, что его жирно-кислотный состав абсолютно не соответствует молочному жиру коровьего молока. Из чего сделан продукт на самом деле, пока осталось загадкой. Выявлено, что масло "Традиционное" поступило в брестские магазины от неизвестных физических лиц, не предоставивших на товар никаких документов, в том числе деклараций соответствия. Подобная продукция запрещена к обороту в Республике Беларусь согласно предписанию Главного государственного инспектора по надзору за соблюдением технических регламентов от 06.09.2017 за номером 15-12-1/319.
По словам брестчан, которых угораздило купить российский "продукт", на вкус он напоминает дешевый маргарин "Рама", который представители старшего поколения хорошо помнят по голодным 90-м. Вероятнее всего, поддельное сливочное масло изготавливается в России из недорогих растительных трансжиров - в частности, пальмовых. Учеными уже давно доказано, что их употребление в значительных количествах со временем может вызывать множество заболеваний, в том числе онкологических.
Единственное достоинство российских "пищевых" продуктов - это их бросовая цена, а попасть на белорусские прилавки им удается исключительно благодаря демпингу. От экспансии дешевой химической отравы с Востока страдают и добропорядочные белорусские производители, а государственным органам приходится принимать жесткие меры.
Так, недавно белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) было вынуждено ограничить минимальную цену на сахар-песок в розничных магазинах на отметке в 1,50 белорусского рубля из-за того, что торговые сети буквально завалили российским сахаром по низким ценам.
Держать их производителям из соседней страны удается как за счет сомнительного качества дешевого исходного сырья, так и благодаря внутрироссийским ценам на природный газ, который в больших количествах расходуется при выработке сахара. Кроме того, там применяют жульническую 900-граммовую упаковку и старый добрый метод повышения влажности продукта для увеличения его веса.
Впрочем, смышленые белорусы быстро разобрались в вопросе и не стали покупать российский сахар даже с существенной скидкой, из-за чего он буквально перегрузил склады магазинов.
Напомним, что широкое распространение в России коррупционных схем, крайне низкие уровни санитарного контроля и общей культуры производства часто делают пищевую продукцию из этой страны небезопасной для здоровья. Поэтому самым разумным выбором для белоруса является и самый очевидный - покупать белорусское.
http://by24.org/2018/02/17/fake_russian_butter_detected_in_brest/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Проделки Путина.
Раньше без всякого зазрения наполнял потребительскую корзину, сейчас же приходиться знакомиться с каждым продуктом (вес, состав, производитель, срок годности), проверять даже проверенного производителя
Раньше это когда?
Цитата: Zoggyla от 28.03.2018 10:43:36
Едрид не заработай диарею от белорусского масла.
Едрид не заработай диарею от белорусского масла.
У него хроническая, от бараньих мозгов.
Цитата: андремас от 28.03.2018 10:44:59
У него хроническая, от бараньих мозгов.
Цитата: Zoggyla от 28.03.2018 10:43:36
Едрид не заработай диарею от белорусского масла.
Едрид не заработай диарею от белорусского масла.
У него хроническая, от бараньих мозгов.
Цитата: Лысый от 28.03.2018 10:40:41
Quote:
Раньше это когда?
Quote:
Раньше без всякого зазрения наполнял потребительскую корзину, сейчас же приходиться знакомиться с каждым продуктом (вес, состав, производитель, срок годности), проверять даже проверенного производителя
Раньше это когда?
Когда флаг алый был, когда в универсаме молоко на розлив в свою тару в автоматах набирали, когда буханка свежего была 1кг ( а не 500гр), когда каждый ходил со своей тесёмкой и плотными пакетами (которые стирали и сушили), когда основная тара была стеклянной и оборотной (собирали и сдавали вязанками, чтобы с друзьями погулять)...
Когда флаг алый был, когда в универсаме молоко на розлив в свою тару в автоматах набирали, когда буханка свежего была 1кг ( а не 500гр)
Аааа! Ну тогда по ходу, особого то и выбора не было. Хотя и тогда уже, молоко наполовину было из порошка. И заметьте, туалетную бумагу в колбасу добавлять научились тогда-же.
Цитата: almako от 28.03.2018 11:13:22
Попробуйте поджечь шоколад "Россия", который щедрая душа, горит как свечка, коптит... и наш "казахстанский" рахатовский, и увидите разницу.
Попробуйте поджечь шоколад "Россия", который щедрая душа, горит как свечка, коптит... и наш "казахстанский" рахатовский, и увидите разницу.
Углеводы по своей природе гореть должны, как и жиры, в том числе и какао масло.
Цитата: Лысый от 28.03.2018 11:13:52
Quote:
Аааа! Ну тогда по ходу, особого то и выбора не было. Хотя и тогда уже, молоко наполовину было из порошка. И заметьте, туалетную бумагу в колбасу добавлять научились тогда-же.
Quote:
Когда флаг алый был, когда в универсаме молоко на розлив в свою тару в автоматах набирали, когда буханка свежего была 1кг ( а не 500гр)
Аааа! Ну тогда по ходу, особого то и выбора не было. Хотя и тогда уже, молоко наполовину было из порошка. И заметьте, туалетную бумагу в колбасу добавлять научились тогда-же.
, было такое дело , рассказывали работники комбинатов, но рецепторы до сих пор помнят вкус молока, разливной сгущенки, хлеба, колбасы, шоколадного сливочного масла, развесного гематогена. хз, но всё было другим. ладно, пора возвращаться в реалии
но рецепторы до сих пор помнят вкус молока, разливной сгущенки, хлеба, колбасы, шоколадного сливочного масла, развесного гематогена. хз, но всё было другим.
Это потому что ты молодым был. с прошествием лет
все уже не так радует.
MишаМашкевич 28.03.2018 в 11:46:44 # 668829
Наш казахстанский шоколад любят все. Молоко у нас только на разлив если(мало пью). Сахара в самом Белоруссии овер дофига. Колбасу тоже давно не ем. Масло сливочное лучше наше,местное. Я незнаю как это они научились делать,но очень похож на вкус масло которая моя бабка делала. Если б ещё в горячий тандыр(на кизяках) ммммм ваще слов не было бы.