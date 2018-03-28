В Бресте выявили и обезвредили «масло» из РФ

Когда флаг алый был, когда в универсаме молоко на розлив в свою тару в автоматах набирали, когда буханка свежего была 1кг ( а не 500гр)

Quote:Аааа! Ну тогда по ходу, особого то и выбора не было. Хотя и тогда уже, молоко наполовину было из порошка. И заметьте, туалетную бумагу в колбасу добавлять научились тогда-же.