«Чья птица»: Логотип «Рухани Жангыру» оказался очень похож на французский

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danilov 29 Мая 2018 в 17:26:23
«Сколько, говорите, стоила разработка логотипа и брендбука?.. А это точно будет уникально и неповторимо?» — поделилась снимком баннера в московском Соколином дворе фотограф Евгения Горобец.
Логотип, действительно, уж очень напоминает по стилистике птицу «Рухани Жангыру». Отличается лишь форма – птица изображена не боком, а взмывающей вверх с расправленными крыльями.
Однако, оказалось, что цветной сокол – это творение вовсе не российских дизайнеров. Казахстанцы смогли найти первоисточник логотипа.
Его создание датируется 2009-ым годом – цветную птицу придумали для французской компании «L’aigle de Patmos».
«Трансформация сознания по-французски! Все совпадения случайны. Компания из Франции «Aigle de Patmos» учит мастерству перевоплощения.
Обещает клиентам помочь «обогащать и трансформировать свою реальность, научить формировать опыт в воображаемых обстоятельствах и сочетать знания и выражение, истинные эмоции и владения убедительным словом!
Компания Aigle de Patmos развивает свою деятельность в театре городке Azur в Санари-сюр-Мер для детей и взрослых», — написал по этому поводу в Facebook Мурат Абенов.
«Так чья все-таки птица?» — вопрошают казахстанцы, ведь с одной стороны казахстанский логотип не копирует французский досконально, но выполнен в той же стилистике.
Евгений Момот, гендиректор Национального брендингового агентства «Казахстаника», высказал предположение касательно сходства логотипов, передает Tengrinews.kz.
По его словам, сходство могло оказаться случайным.
Он добавил, что в практике сталкивался с тем, что два разных человека из разных уголков страны делали практически одинаковое лого.
Эксперт отметил, что видит в логотипах единство мыслей, однако у каждого свой путь.
Момот добавил, что казахстанский логотип юридически оригинален.
«По законодательству, когда регистрируете торговые знаки, даже при различии в 15 процентов вы будете иметь новый торговый знак, его могут зарегистрировать. То есть с юридической точки зрения два орла различаются», — указал он.
https://www.facebook.com/murataben
https://www.facebook.com/laigledepatmos.theatre?hc_location=ufi
Комментарии, по рейтингу, по дате
у Шпака магнитофон.
Вот если присмотреться - то похожи, а так сразу и не скажешь...
Беня Ладен 29.05.2018 в 20:37:25 # 679195
Если не разбираетесь в искусстве, нечего смотреть в чужие карманы.
Цитата: Беня Ладен от 29.05.2018 20:37:25
Глупости, любой сразу определит, что у франзузов логотип выполнен в стиле нуар-кубизма первой половины 2009 года, а наш логотип выполнен в абсолютно новом для 2012 года направлении дисперсного трипл-конструктивизма с отсылками к родоначальникам кубизма начала 20ого века.
Если не разбираетесь в искусстве, нечего смотреть в чужие карманы.
Глупости, любой сразу определит, что у франзузов логотип выполнен в стиле нуар-кубизма первой половины 2009 года, а наш логотип выполнен в абсолютно новом для 2012 года направлении дисперсного трипл-конструктивизма с отсылками к родоначальникам кубизма начала 20ого века.
Если не разбираетесь в искусстве, нечего смотреть в чужие карманы.
это ты на русском вообще?
Практичный 30.05.2018 в 00:00:35 # 679213