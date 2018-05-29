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«Чья птица»: Логотип «Рухани Жангыру» оказался очень похож на французский
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danilov 29 Мая 2018 в 17:26:23
Птица с логотипа «Рухани Жангыру» оказалась очень похожей на эскизы французских дизайнеров — девять лет назад ими был создан аналогичный логотип для европейской компании.



«Сколько, говорите, стоила разработка логотипа и брендбука?.. А это точно будет уникально и неповторимо?» — поделилась снимком баннера в московском Соколином дворе фотограф Евгения Горобец.

Логотип, действительно, уж очень напоминает по стилистике птицу «Рухани Жангыру». Отличается лишь форма – птица изображена не боком, а взмывающей вверх с расправленными крыльями.

Однако, оказалось, что цветной сокол – это творение вовсе не российских дизайнеров. Казахстанцы смогли найти первоисточник логотипа.

Его создание датируется 2009-ым годом – цветную птицу придумали для французской компании «L’aigle de Patmos».

«Трансформация сознания по-французски! Все совпадения случайны. Компания из Франции «Aigle de Patmos» учит мастерству перевоплощения.

Обещает клиентам помочь «обогащать и трансформировать свою реальность, научить формировать опыт в воображаемых обстоятельствах и сочетать знания и выражение, истинные эмоции и владения убедительным словом!

Компания Aigle de Patmos развивает свою деятельность в театре городке Azur в Санари-сюр-Мер для детей и взрослых», — написал по этому поводу в Facebook Мурат Абенов.

«Так чья все-таки птица?» — вопрошают казахстанцы, ведь с одной стороны казахстанский логотип не копирует французский досконально, но выполнен в той же стилистике.

Евгений Момот, гендиректор Национального брендингового агентства «Казахстаника», высказал предположение касательно сходства логотипов, передает Tengrinews.kz.

По его словам, сходство могло оказаться случайным.

Он добавил, что в практике сталкивался с тем, что два разных человека из разных уголков страны делали практически одинаковое лого.

Эксперт отметил, что видит в логотипах единство мыслей, однако у каждого свой путь.

Момот добавил, что казахстанский логотип юридически оригинален.

«По законодательству, когда регистрируете торговые знаки, даже при различии в 15 процентов вы будете иметь новый торговый знак, его могут зарегистрировать. То есть с юридической точки зрения два орла различаются», — указал он.

https://www.facebook.com/murataben

https://www.facebook.com/laigledepatmos.theatre?hc_location=ufi
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 29.05.2018 в 17:46:32   # 679154
У канадцев чайку, у французов орла....

у Шпака магнитофон.
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  bIP6bIC 29.05.2018 в 17:49:52   # 679156
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  Viktor11 29.05.2018 в 17:50:57   # 679157
Но все же, сколько денег там было за неповторимость...
Вот если присмотреться - то похожи, а так сразу и не скажешь...
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  jumanjiqz 29.05.2018 в 18:35:44   # 679172
Обычное абстракционное рисование, можно ромбиком а можно и круглешочком, надеюсь этот метод рисования для логотипов не запатентовано!? Ну кто не хочет рисовать орла с расправленными крыльями!?

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  jumanjiqz 29.05.2018 в 18:37:50   # 679173
Можно и других птиц нарисовать




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  SVOY 29.05.2018 в 19:40:37   # 679186
Всё спи жена.
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  Беня Ладен 29.05.2018 в 20:37:25   # 679195
Глупости, любой сразу определит, что у франзузов логотип выполнен в стиле нуар-кубизма первой половины 2009 года, а наш логотип выполнен в абсолютно новом для 2012 года направлении дисперсного трипл-конструктивизма с отсылками к родоначальникам кубизма начала 20ого века.

Если не разбираетесь в искусстве, нечего смотреть в чужие карманы.
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  Zoggyla 29.05.2018 в 20:47:09   # 679197
А вам не кажется, что французы перекруасанили с концептуализмом?
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  Шекспир 29.05.2018 в 21:25:03   # 679199
столько денег получать и не иметь даже капельки фантазии. вот что значит купить диплом и работать) интернет - скачать - выдать за свое
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  Шекспир 29.05.2018 в 21:26:20   # 679200
Цитата: Беня Ладен от 29.05.2018 20:37:25
Глупости, любой сразу определит, что у франзузов логотип выполнен в стиле нуар-кубизма первой половины 2009 года, а наш логотип выполнен в абсолютно новом для 2012 года направлении дисперсного трипл-конструктивизма с отсылками к родоначальникам кубизма начала 20ого века.

Если не разбираетесь в искусстве, нечего смотреть в чужие карманы.

это ты на русском вообще?
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  Практичный 30.05.2018 в 00:00:35   # 679213
Опять птичку скомуниздили
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