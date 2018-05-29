«Чья птица»: Логотип «Рухани Жангыру» оказался очень похож на французский

Глупости, любой сразу определит, что у франзузов логотип выполнен в стиле нуар-кубизма первой половины 2009 года, а наш логотип выполнен в абсолютно новом для 2012 года направлении дисперсного трипл-конструктивизма с отсылками к родоначальникам кубизма начала 20ого века.Если не разбираетесь в искусстве, нечего смотреть в чужие карманы.