«Выполнял приказ»: глава МЧС Кемерово об отказе от проверок «Зимней вишни»

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danilov 30 Мая 2018 в 16:44:35
«Мамонтов говорил, что это законная политика руководства, и он выполнял приказ от 12 сентября 2016 года за подписью Пучкова. Выходит, огромные торговые центры и другие места массового нахождения людей систематически не проверяли по всей стране», — сообщил адвокат Мамонтова Александр Балян.
По версии следствия, после пожара Мамонтов раздал указания подчинённым на случай, если тех вызовут на допрос. Он приказал им говорить, что компания-владелец ТЦ является субъектом малого и среднего бизнеса, и поэтому здание проверять не нужно было, а следовало лишь подготовить план проверки.
Арестованный глава МЧС региона признался, что после ареста начальника караула Сергея Генина, которого обвинили в халатности при тушении ТЦ, пожарные стали отказываться ездить на вызовы.
«Мне долго пришлось убеждать пожарных, чтобы они не выходили на площадь в форме и касках в поддержку Генина. И мне пришлось доказывать, что пожарным надо ездить на пожары и не бояться того, что они могут оказаться на скамье подсудимых», — цитирует Мамонтова «Коммерсант».
Свою речь в суде он завершил словами «мы не виноваты».
Как ранее писал «Ридус», накануне вместе с Мамонтовым был арестован до 25 июля его подчинённый — начальник отдела надзора ГУ МЧС по Кемеровской области Григорий Терентьев. Их обвиняют в халатности и растрате. По версии следствия, задержанные не планировали проверять торговый центр «Зимняя вишня», где в марте пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых были дети.
https://news.rambler.ru/incidents/39967746-vypolnyal-prikaz-pochemu-ne-proveryali-zimnyuyu-vishnyu/
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