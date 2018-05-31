КГБ задержал помощника Лукашенко за взятку в $200 тыс.

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danilov 31 Мая 2018 в 10:02:07
В Белоруссии задержан помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, сообщили в КГБ страны. Чиновника задержали с поличным при получении взятки в размере $200 тыс.
Сейчас чиновник помещен в СИЗО, он дает признательные показания.
Более года назад правоохранительные органы узнали, что Ровнейко получал взятки от «различных лиц» за «решение вопросов, входящих в его компетенцию». С тех пор за действиями чиновника следили, санкцию на это дал президент страны Александр Лукашенко, пояснили в КГБ.
Против Ровнейко возбудили дело по ч. 3 ст. 430 белорусского Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере либо лицом, занимающим ответственное положение). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Чиновник был назначен на должность помощника Лукашенко 25 июня 2015 года. До этого он возглавлял главное управление контроля за работой отраслей сферы материального производства в Комитете госконтроля Белоруссии. На сайте президента имя Ровнейко упоминается один раз — в сообщении о его назначении.
В середине февраля Лукашенко, комментируя отставки двух министров, заявил, что коррупционеры могут «не ждать пощады» от президента.
https://www.rbc.ru/politics/30/05/2018/5b0e5f259a79477c10169748