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КГБ задержал помощника Лукашенко за взятку в $200 тыс.
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danilov 31 Мая 2018 в 10:02:07
Как сообщили в спецслужбе, за Сергеем Ровнейко следили более года с разрешения Александра Лукашенко. Задержанному при получении денег чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В Белоруссии задержан помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, сообщили в КГБ страны. Чиновника задержали с поличным при получении взятки в размере $200 тыс.

Сейчас чиновник помещен в СИЗО, он дает признательные показания.

Более года назад правоохранительные органы узнали, что Ровнейко получал взятки от «различных лиц» за «решение вопросов, входящих в его компетенцию». С тех пор за действиями чиновника следили, санкцию на это дал президент страны Александр Лукашенко, пояснили в КГБ.

Против Ровнейко возбудили дело по ч. 3 ст. 430 белорусского Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере либо лицом, занимающим ответственное положение). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чиновник был назначен на должность помощника Лукашенко 25 июня 2015 года. До этого он возглавлял главное управление контроля за работой отраслей сферы материального производства в Комитете госконтроля Белоруссии. На сайте президента имя Ровнейко упоминается один раз — в сообщении о его назначении.

В середине февраля Лукашенко, комментируя отставки двух министров, заявил, что коррупционеры могут «не ждать пощады» от президента.

https://www.rbc.ru/politics/30/05/2018/5b0e5f259a79477c10169748
Комментарии, по рейтингу, по дате
  silver 31.05.2018 в 10:13:54   # 679413
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  decoder 31.05.2018 в 10:48:08   # 679417
Чёт как то совсем мелко, минимум 2 ляма на таком посту...
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  Skype 31.05.2018 в 10:50:23   # 679418
Куда ему до полковника
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