Назарбаев призвал чиновников «не воровать» при реализации «7−20−25»

АСТАНА, 1 июн — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских чиновников «не воровать» при реализации новой жилищной программы «7−20−25».
«Всем партийцам говорю, всем акимам, все меня слушают — взять на контроль, нормально сделать, не воровать ничего здесь. Чтобы точно попало тому, кому положено, и люди могли включиться и начинать работать», — сказал Назарбаев на расширенном заседании политсовета партии «Нур Отан».
Он отметил, что реализация программы вызовет «огромный строительный бум», вокруг которого будет развиваться бизнес.
«Для строительства дома стройматериалы, лес, металл, стекло нужны, меблировать надо, газовые плитки нужны. Это все делает бизнес. То есть мы оживляем, если подумать, поработать. Всегда говорили, что Америку подняла автомобильная промышленность, которую начал господин Форд. Нас могут поднять жилищное строительство и сельское хозяйство», — заключил президент.
Ранее Назарбаев предложил запустить программу под названием «7−20−25», которая позволит каждому работающему жителю страны купить квартиру в кредит. Казахстанцы смогут получить ипотечный заем в тенге на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту — не более 7% в год, первоначальный взнос — не более 20%, срок предоставления кредита — до 25 лет. Кредиты по новой ипотечной программе будут предоставляться только в национальной валюте.